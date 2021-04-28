ПСЖ – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 апреля в 22:00 в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» принимает «Манчестер Сити».
В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 2» и сервисе MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Видеотрансляция матча Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Манчестер Сити».
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Источник — Sport.ua
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