АСПИЛИКУЭТА: «20–25 минут играли превосходно. Классный гол забил Пулишич»

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал ничью против «Реала» (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов:

«Знали, что должны играть максимально близко к своему лучшему уровню и смело действовали с первых минут. Не хватало последнего паса, который мог бы позволить нам выходить на более выгодные позиции для взятия ворот, но в целом мы сыграли хорошо.

Мы хорошо начали матч, первые 20–25 минут играли просто превосходно, забили мяч, могли забить больше. Соперник отыгрался за счет стандарта. Знали, что матч будет трудным. Это только половина пути. В среду нас ждет еще одна непростая встреча.

Знали, что должны играть максимально близко к своему лучшему уровню и смело действовали с первых минут. Не хватало последнего паса, который помог бы выходить на более выгодные позиции для взятия ворот, но в целом мы сыграли хорошо.

Классный гол забил Пулишич. Он проявил невероятную выдержку. Он потрясающий игрок и все еще молодой. Он продолжает расти и прибавлять. Я рад за него, поскольку он очень важен для команды».