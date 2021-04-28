Горняк-Спорт – Кристалл – 3:0. Видео голов и обзор матча

24 апреля прошел поединок 23-го тура Первой лиги Украины.
Смотрите видеообзор матча «Горняк-Спорт» – «Кристалл» Херсон – 3:0.
Голы: Тимошенко, 62, Твердохлеб, 63, Вентура Лопес, 72.
События матча
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Вентура (Горняк-Спорт).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Горняк-Спорт).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Илья Тимошенко (Горняк-Спорт).
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Источник — Sport.ua
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