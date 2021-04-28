ТУХЕЛЬ: «Челси мог выиграть первый тайм, надо было сыграть увереннее»

Главный тренер «Челси» прокомментировал ничью против «Реала»

  • 28.04.2021 01:10
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ТУХЕЛЬ: «Челси мог выиграть первый тайм, надо было сыграть увереннее»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тухель и Пулишич

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничью против «Реала» (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов:

«Мы начали матч очень и очень хорошо, играли агрессивно и без брака. Мы должны были выигрывать первый тайм. Мы этого заслуживали. У нас было много моментов, много полумоментов, не хватило точности последнего паса, который помог бы создать еще больше возможностей для взятия ворот.

К сожалению, они забили со стандарта. Но больше мы ничего не позволили создать сопернику. Результат первого тайма слегка разочаровывал, поэтому важно, что мы сохранили спокойствие и не потеряли концентрацию. К концу матча скорости упали, мы потеряли в агрессии, вы могли видеть, что мы подустали и смирились с ничьей.

Мы могли выиграть первый тайм, если бы чуть поддавили и сыграли увереннее. Эта победа была бы заслуженной. Но этого не случилось. Нужно принять эту ничью и постараться выиграть следующий матч».

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Источник — УЕФА

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