Наставник Лестера Роджерс отказался переходить в Тоттенхэм

«Шпорам» придется искать другого тренера

  • 27.04.2021 23:50
  • 413 просмотров
  • 1 комментарий
Наставник Лестера Роджерс отказался переходить в Тоттенхэм
© Getty Images/Global Images Ukraine. Брендан Роджерс

«Тоттенхэм» продолжает поиски нового главного тренера после того, как клуб уволил Жозе Моуриньо.

«Шпоры» обратили свое внимание на главного тренера «Лестера» Брендана Роджерса. Однако сам специалист не заинтересован в переходе в «Тоттенхэм».

Ранее «Шпоры» также интересовались Юлианом Нагельсманном. Однако он в следующем сезоне возглавит «Баварию».

Приоритетной кандидатурой для «Тоттенхэма» является Эрик тен Хаг из «Аякса». Также в шорт-лист «Тоттенхэма» входят Марселино Тораль и Роберто Мартинес.

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Источник — Sky Sports

(3 голоса)

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Комментарии
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 28.04.2021 00:21
    0
    Любому тренеру очень тяжело,(было и будет)работать с Д.Леви,Роджерс это знает,кто то пойдет *скосить* скорые но не долго деньги.
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 28.04.2021 00:21
    0
    Любому тренеру очень тяжело,(было и будет)работать с Д.Леви,Роджерс это знает,кто то пойдет *скосить* скорые но не долго деньги.
    Ссылка
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