Наставник Лестера Роджерс отказался переходить в Тоттенхэм

«Тоттенхэм» продолжает поиски нового главного тренера после того, как клуб уволил Жозе Моуриньо.

«Шпоры» обратили свое внимание на главного тренера «Лестера» Брендана Роджерса. Однако сам специалист не заинтересован в переходе в «Тоттенхэм».

Ранее «Шпоры» также интересовались Юлианом Нагельсманном. Однако он в следующем сезоне возглавит «Баварию».

Приоритетной кандидатурой для «Тоттенхэма» является Эрик тен Хаг из «Аякса». Также в шорт-лист «Тоттенхэма» входят Марселино Тораль и Роберто Мартинес.