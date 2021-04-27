Наставник Лестера Роджерс отказался переходить в Тоттенхэм

«Тоттенхэм» продолжает поиски нового главного тренера после того, как клуб уволил Жозе Моуриньо.
«Шпоры» обратили свое внимание на главного тренера «Лестера» Брендана Роджерса. Однако сам специалист не заинтересован в переходе в «Тоттенхэм».
Ранее «Шпоры» также интересовались Юлианом Нагельсманном. Однако он в следующем сезоне возглавит «Баварию».
Приоритетной кандидатурой для «Тоттенхэма» является Эрик тен Хаг из «Аякса». Также в шорт-лист «Тоттенхэма» входят Марселино Тораль и Роберто Мартинес.
Источник — Sky Sports
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