Стало известно, кто главный претендент на пост главного тренера Тоттенхэма

Наибольшие шансы имеет нидерландский тренер «Аякса» Эрик тен Хаг

  • 27.04.2021 20:27
  • 2723 просмотра
  • 1 комментарий
Стало известно, кто главный претендент на пост главного тренера Тоттенхэма
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

В «Тоттенхэме» определились с главным кандидатом на пост главного тренера, который будет призван заменить уволенного Жозе Моуриньо.

Наибольшие шансы имеет нидерландский тренер «Аякса» Эрик тен Хаг. Кроме того, рассматриваются еще три кандидатуры: Ральф Рангник, Гарет Саутгейт и Роберто Мартинес.

Ранее «Бавария» сообщила о назначении летом наставника Юлиана Нагельсманна, который был главной целью «шпор».

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Источник — The Telegraph

(3 голоса)

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Комментарии
    Tospokitos
    online
      Tospokitos, 27.04.2021 21:08
    -1
    Любой по идее будет лучше special. А так, то очень бы хотелось чтобы Станиславович поработал , как раз подходящий момент
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