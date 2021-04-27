Стало известно, кто главный претендент на пост главного тренера Тоттенхэма

В «Тоттенхэме» определились с главным кандидатом на пост главного тренера, который будет призван заменить уволенного Жозе Моуриньо.
Наибольшие шансы имеет нидерландский тренер «Аякса» Эрик тен Хаг. Кроме того, рассматриваются еще три кандидатуры: Ральф Рангник, Гарет Саутгейт и Роберто Мартинес.
Ранее «Бавария» сообщила о назначении летом наставника Юлиана Нагельсманна, который был главной целью «шпор».
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Источник — The Telegraph
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