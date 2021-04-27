В среду 28 апреля пройдет перенесенный матч из 10-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Олимпик» и «Заря».

Игра состоится в Чернигове на стадионе имени Ю.Гагарина и судить ее будет арбитр Николай Балакин из Киевской области. Начало встречи в 17:00.

«Олимпик» - «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Олимпик» - «Заря», за которой можно следить здесь.