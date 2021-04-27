Реал – Челси. Лунин в резерве. Зидан и Тухель назвали стартовые составы

27 апреля в 22:00 в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид принимает «Челси».
В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 1» и сервисе MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд: «Реал» Мадрид – «Челси».
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Начо, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус, Бензема.
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Тиагу Силва, Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Маунт, Пулишич, Вернер.
Источник — УЕФА
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