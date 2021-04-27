Реал – Челси. Лунин в резерве. Зидан и Тухель назвали стартовые составы

Поединок 1/2 финала Лиги чемпионов начнется 27 апреля в 22:00

  • 27.04.2021 20:45
  • 1307 просмотров
  • 1 комментарий
Реал – Челси. Лунин в резерве. Зидан и Тухель назвали стартовые составы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

27 апреля в 22:00 в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид принимает «Челси».

В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 1» и сервисе MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд: «Реал» Мадрид – «Челси».

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Начо, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус, Бензема.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Тиагу Силва, Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Маунт, Пулишич, Вернер.

 

 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 27.04.2021 21:16
    +2
    Марсело и Карвахаль по флангах, как в старые добрые) только Рамоса в центре не хватает...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 27.04.2021 21:16
    +2
    Марсело и Карвахаль по флангах, как в старые добрые) только Рамоса в центре не хватает...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности