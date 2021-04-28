5 легенд, которые завершают карьеру вдали от большого футбола

Ближайшие годы знаменуют окончательную смену поколений, когда главные звезды последних лет оставят футбол и передадут эстафету юным игрокам. Месси, Роналду, Буффон, Златан — все они держатся долго, но рано или поздно все подходит к концу. Но если кто-то до конца играет в Европе, то другие к концу карьеры предпочитают уехать. Кто-то — на заработки, кто-то — просто посвятить время игре за родную команду на родине.

Поговорим о тех, кто готовится завершить карьеру вдали от большого футбола.

Дани Алвес, Сан-Паулу

Без всякого преувеличения можно сказать, что Дани Алвес — игрок огромного значения, на чьем счету несчетное количество наград. Три кубка ЛЧ, шесть побед в Ла Лиге, 5 побед в Кубке Испании… перечисление займет долгое время.

Большую часть своей 18-летнией карьеры Алвес провел на позиции крайнего защитника. Не без его помощи было забито 224 гола в крупнейших клубах мира. Но поиграв за Барселону, Ювентус и ПСЖ, он решил последние годы провести на родине.

Сейчас 37-летний игрок готовится к третьему сезону в Сан-Паулу, где он является незаменимым элементом в полузащите. Он уже вышел на поле 78 раз, забив восемь мячей.

Карлос Тевес, Бока Хуниорс

Тевес наслаждался титулом одного из лучших нападающих мира более десяти лет. Не все его любят за его «предательство» Манчестер Юнайтед и переход в Сити, однако спорить с тем, что он был хорош, невозможно.

С Роналду и Руни он сформировал выдающееся трио в нападении, и в конце нулевых он забивал в свое удовольствие, выиграв 7 трофеев за два года.

Поиграв в АПЛ, он перебрался в Серию А, где его ждал Ювентус, однако довольно быстро он понял, что хочет вернуться домой. Подзаработав немного в Шанхай Шеньхуа, он закрепился в Боке, где когда-то начинал свою карьеру. 37-летний аргентинец забил там 48 голов и сделал 22 ассиста за пять лет.

Франк Рибери, Фиорентина

Легенда Баварии и сборной Франции — человек, который не умеет не побеждать. Франк Рибери выиграл с немцами все, что можно, и ушел в 2019 году, проведя в Мюнхене 12 лет.

В Германии он превосходно сыгрался с Роббеном, став частью дуэта «Роббери». В его активе восемь чемпионских титулов, шесть кубков Германии и золото ЛЧ. А на его счету 124 гола и 182 результативные передачи.

После этого француз переехал в Италию, где стал частью Фиорентины. В новой для себе лиге он продемонстрировал достойный результат, выйдя на поле 44 раза. На его счету 2 гола и 6 ассистов в нынешнем сезоне. В свое время он говорил, что после ухода из Баварии поиграет максимум два года, но мы надеемся, что он передумает.

Арьен Роббен, Гронинген

А вот и вторая часть дуэта «Роббери». Роббен присоединился к Баварии спустя два года после Рибери, и вместе они стали неразлучны.

Проведя год без футбола после ухода из Баварии в том же сезоне, что и Рибери, Роббен перешел в Гронинген», где занял свой любимый правый фланг. Сейчас Гронинген занимает шестую позицию в чемпионате, однако самого Роббена почти не видно. Учитывая, что за все время он провел на поле всего 56 минут, можно предположить, что вскоре и он повесит бутсы на гвоздь.

Грустный уход для автора 144 голов в «Баварии» и финалиста чемпионата мира.

Андрес Иньеста, Виссел Кобе

Андрес Иньеста ассоциируется у нас с величайшим периодом в истории Барселоны, когда команда под предводительством Пепа Гвардиола была попросту непобедима.

В последние десять лет лишь Бавария и Барселона смогли взять требл, и без Иньесты в центре поля такое достижение было бы невозможно. Воспитанник академии Ла Масия почти сразу стал незаменимым в команде, которой посвятил почти всю свою карьеру. Поэтому всех так удивило, когда в 2018 году он покинул Каталонию и перебрался в японский Виссел Кобе, где уже вышел на поле 74 раза, сделав 34 результативные передачи.

Текст: meta.ua