Лейпциг определился с тренером, который придет на смену Нагельсманну

«РБ Лейпциг» возглавит американский специалист

  • 27.04.2021 17:10
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Лейпциг определился с тренером, который придет на смену Нагельсманну
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Марш

По информации инсайдера Николо Скиры, «Лейпциг» в следующем сезоне возглавит наставник «Зальцбурга» Джесси Марш. 47-летний специалист с 2019 года возглавляет «Зальцбург», а ранее был ассистентом Нагельсманна в «Лейпциге».

С 2015 по 2018 год Марш возглавлял еще один клуб, который входит в корпорацию «Ред Булл» - «Нью-Йорк Ред Буллз».

Отметим, что сегодня стало известно, что Юлиан Нагельсманн с нового сезона возглавит «Баварию». Мюнхенский клуб выплатит за 33-летнего специалиста рекордную неустойку.

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Источник — Sport.ua

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