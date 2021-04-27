Дорогой Нагельсманн. Бавария заплатила за тренера рекордные деньги

Скоро тренеры будут стоить дороже игроков

  • 27.04.2021 18:12
  • 3348 просмотров
  • 5 комментариев
Дорогой Нагельсманн. Бавария заплатила за тренера рекордные деньги
© Skysports.com

Во вторник «Бавария» объявила о назначении тренером 33-летнего наставника «Лейпцига» Юлиана Нагельсманна, который возглавит команду с сезона 2021/22.

По информации немецкой прессы, «Бавария» заплатила за разрыв контракта 25 миллионов евро, что является рекордом за переход наставника.

Любопытно, что сам «Лейпциг» два года назад заплатил «Хоффенхайму» около 5 миллионов за возможность подписать Нагельсманна.

Тренер получил контракт сразу на 5 лет - рекорд в истории «Баварии».

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Источник — Sky Sports

(11 голосов)

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Комментарии
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 27.04.2021 19:39
    0
    Нуу в этом случае деньги *ходят*между клубами,а рекорд конечно в Жозе,он поимел уже двух (власників)на большие сумы в свой! карман.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 27.04.2021 19:00
    +1
    Давно пора. А то при всём уважении к игрокам не могут они стоить дороже, чем человек делающий из них команду. Как минимум в большинстве случаев.
    Ссылка
    Sukiyaki
    online
      Sukiyaki, 27.04.2021 18:54
    +3
    33 года.
    5-летний контракт с Баварией.
    Жизнь удалась.
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 27.04.2021 18:36
    +2
    Норм, для меня тренер более важна персона чем футболист, хороший тренер - залог успеха, если тратят большие деньги на футболистов, то почему не потратит несколько млн на качественного тренера, Шахтеру в пример.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 27.04.2021 18:27
    +2
    Может он будет играющим тренером, еще один скрытый талант в себе найдет!) Так то за 25 лямов, какого то молодого аля Холланда можно купить...
    Ссылка
    Sukiyaki
    online
      Sukiyaki, 27.04.2021 18:54
    +3
    33 года.
    5-летний контракт с Баварией.
    Жизнь удалась.
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 27.04.2021 18:36
    +2
    Норм, для меня тренер более важна персона чем футболист, хороший тренер - залог успеха, если тратят большие деньги на футболистов, то почему не потратит несколько млн на качественного тренера, Шахтеру в пример.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 27.04.2021 18:27
    +2
    Может он будет играющим тренером, еще один скрытый талант в себе найдет!) Так то за 25 лямов, какого то молодого аля Холланда можно купить...
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 27.04.2021 19:00
    +1
    Давно пора. А то при всём уважении к игрокам не могут они стоить дороже, чем человек делающий из них команду. Как минимум в большинстве случаев.
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 27.04.2021 19:39
    0
    Нуу в этом случае деньги *ходят*между клубами,а рекорд конечно в Жозе,он поимел уже двух (власників)на большие сумы в свой! карман.
    Ссылка
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