Дорогой Нагельсманн. Бавария заплатила за тренера рекордные деньги

Во вторник «Бавария» объявила о назначении тренером 33-летнего наставника «Лейпцига» Юлиана Нагельсманна, который возглавит команду с сезона 2021/22.

По информации немецкой прессы, «Бавария» заплатила за разрыв контракта 25 миллионов евро, что является рекордом за переход наставника.

Любопытно, что сам «Лейпциг» два года назад заплатил «Хоффенхайму» около 5 миллионов за возможность подписать Нагельсманна.

Тренер получил контракт сразу на 5 лет - рекорд в истории «Баварии».