Дорогой Нагельсманн. Бавария заплатила за тренера рекордные деньги

Во вторник «Бавария» объявила о назначении тренером 33-летнего наставника «Лейпцига» Юлиана Нагельсманна, который возглавит команду с сезона 2021/22.
По информации немецкой прессы, «Бавария» заплатила за разрыв контракта 25 миллионов евро, что является рекордом за переход наставника.
Любопытно, что сам «Лейпциг» два года назад заплатил «Хоффенхайму» около 5 миллионов за возможность подписать Нагельсманна.
Тренер получил контракт сразу на 5 лет - рекорд в истории «Баварии».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
5-летний контракт с Баварией.
Жизнь удалась.
5-летний контракт с Баварией.
Жизнь удалась.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.