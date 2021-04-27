В поединке 32-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» на выезде неожиданно проиграл «Атлетику» из Бильбао со счетом 1:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Атлетик» — «Атлетико» — 2:1
Голы: Беренгер, 9, Мартинес, 86 — Савич, 77
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Иньиго Мартинес (Атлетик).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Стефан Савич (Атлетико Мадрид).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Алекс Беренгер (Атлетик).
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Источник — Sport.ua
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