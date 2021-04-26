Кульминация: Атлетик Б победил Атлетико М, Гризманн помог Барсе дублем

«Севилья» победила «Гранаду» и получила путевку в Лигу чемпионов

  • 26.04.2021 01:40
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Кульминация: Атлетик Б победил Атлетико М, Гризманн помог Барсе дублем
© Getty Images/Global Images Ukraine

25 апреля прошли матчи 32-го тура чемпионата Испании.

В Ла Лиге наступает кульминация, 4 команды претендуют на титул. Атлетик Бильбао победил лидера Атлетико Мадрид. Дубль Гризманна помог «Барселоне» обыграть «Вильярреал». «Севилья» победила «Гранаду» и вышла в Лигу чемпионов.

Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (73), «Реал», «Барселона» (по 71), «Севилья» (70), «Реал Сосьедад», «Бетис» (по 50), «Вильярреал» (49).

Ла Лига. 32-й тур

«Атлетик» — «Атлетико» — 2:1

Голы: Беренгер, 8 (1:0). Савич, 77 (1:1). Иньиго Мартинес, 86 (2:1).

«Вильярреал» — «Барселона» — 1:2

Голы: Чиквуэзе, 26 (1:0). Гризманн, 28 (1:1). Гризманн, 35 (1:2).

«Севилья» — «Гранада» — 2:1

Голы: Ракитич, 16, пенальти (1:0). Окампос, 53 (2:0). Сольдадо, 90, пенальти (2:1).

«Сельта» — «Осасуна» — 2:1

Голы: Аспас, 42 (1:0). Мурильо, 64 (2:0). Торрес, 77, пенальти (2:1).

«Уэска» — «Хетафе» — 0:2

Голы: Энес Унал, 20 (0:1). Энес Унал, 52 (0:2).

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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