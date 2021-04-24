32-й тур
Атлетик
0 : 0
Атлетико Мадрид
25.04.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Атлетик – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

«Матрасники» больше не имеют права на ошибку

  • 24.04.2021 12:40
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Атлетик – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 апреля, состоится поединок 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Атлетик» из Бильбао на домашнем стадионе «Сан-Мамес» примет мадридский «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Атлетик»

Команда Марселино после 31 тура занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков. «Баски» в апреле могли выиграть сразу два национальных Кубка – по итогам сезонов 2019/20, финал которого был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса, и 2020/21. Но в первом случае они минимально проиграли «Реал Сосьедаду» (0:1), а во втором разгромно уступили каталонской «Барселоне» (0:4).

Интересно, что в чемпионате «Атлетик» в последних пяти матчах играл исключительно вничью. Выйти в еврокубки клубу из Бильбао уже никак не удастся, а потому предстоящие матчи они рассматривают больше сквозь призму подготовки к следующему сезону. Но, конечно же, нужно и реабилитироваться перед болельщиками за кубковые неудачи.

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне просто невероятно начала нынешний сезон и казалось, что именно она должна выиграть чемпионский титул, ведь к экватору первенства имела очень комфортный перевес над каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом». Однако в последнее время «Атлетико» начал часто терять очки и позволил прямым конкурентам вплотную приблизиться к себе.

Теперь же «Реал», который идет вторым, позади всего на три балла, а над «Барселоной» есть гандикап в пять очков, но у каталонцев еще остается матч в запасе. Очевидно, что у подопечных Симеоне больше нет права на ошибку, ведь любая потеря очков может стоить чемпионства. Но в то жде время всё в их руках. До конца чемпионата еще шесть туров, главное – оклематься и прийти в себя. Тем более, с «Реалом» и «Севильей» сыграно уже по два матча, дальше календарь будет немного попроще.

Ориентировочные составы

«Атлетик»: Симон – Мартинез, Дани Гарсия, Альварес, Муньяин, Де Маркос, Баленсьяга, Уильямс, Лопес, Беренгер, Рауль Гарсия.

«Атлетико»: Облак – Триппьер, Хименес, Савич, Лоди, Ньигес, Коке, Эррера, Карраско, Корреа, Льоренте.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Атлетико» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.97 по линии Parimatch.

25 апреля, воскресенье

«Атлетик» – «Атлетико»
Бильбао. Стадион «Сан-Мамес». 22:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

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