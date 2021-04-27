В матче 32-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» на выезде обыграла «Вильярреал» со счетом 2:1.
События матча
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Барселона).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Барселона).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквезе (Вильярреал).
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Источник — Sport.ua
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