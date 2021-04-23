32-й тур
Вильярреал
0 : 0
Барселона
25.04.2021 17:15   ТВ-трансляция: 

Вильярреал – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Каталонцам необходимо брать максимум очков в оставшихся матчах сезона

  • 23.04.2021 05:10
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Вильярреал – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 апреля, состоится поединок 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Вильярреал» на домашнем стадионе «Эстадио де ла Серамика» примет каталонскую «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

«Вильярреал»

Команда Унаи Эмери уже потеряла шансы попасть в топ-4 испанской Примеры. После 32 туров «Желтая субмарина» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков. До «Сосьедада», который идет пятым, всего одно очко, но и седьмой «Бетис» дышит в спину, отставая только за счет дополнительных показателей.

Впрочем, в этом сезоне «Вильярреал» сделал ставку на Лигу Европы, и это вполне логично, ведь победа в турнире не только позволит поднять над головой престижный трофей, но и предоставит долгожданную путевку в Лигу чемпионов. Пока подопечные Эмери дошли до полуфинала, где сразятся с лондонским «Арсеналом» за право сыграть в решающем матче.

«Барселона»

А вот каталонская команда продолжает вести чемпионскую гонку. За 6 туров до конца чемпионата «сине-гранатовые» занимают третье место в турнирной таблице, отставая от мадридских «Атлетико» и «Реала» соответственно на 5 и 3 очков. Конечно, у подопечных Рональда Кумана еще есть матч в запасе, но всё же всё в руках «матрасников», ведь если они больше не потеряют баллов, то догнать их уже никто не сможет.

Из Лиги чемпионов «Барселона» вылетела еще после стадии 1/8 финала от французского ПСЖ (1:4, 1:1), поэтому сейчас полностью сконцентрирована на борьбе за чемпионство. На этой неделе каталонский клуб стал одним из основателей скандальной Европейской Суперлиги, и что интересно, в отличие от остальных грандов, которые убежали с «тонущего корабля», «Барселона» борется за создание турнира до конца. Но гораздо важнее сейчас набрать максимум очков в оставшихся матчах сезона, и каталонцы это прекрасно понимают.

Ориентировочные составы

«Вильярреал»: Асенхо – Гаспар, Фойт, Торрес, Педраса, Чуквуезе, Кукелин, Парехо, Гомес, Бакка, Морено.

«Барселона»: Тер Стеген – Мингеса, Дест, Де Йонг, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Педри, Гризманн, Месси.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Барселона» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.78 по линии Parimatch.

25 апреля, воскресенье

«Вильярреал» – «Барселона»
Вильярреаль. Стадион «Эстадио де ла Серамика». 17:15
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

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