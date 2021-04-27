Луиш КАШТРУ: «Приложенных усилий было мало для победы над Александрией»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал поражение от «Александрии» (0:2) в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги.

«В первые 10 минут мы создали несколько хороших моментов, контролировали игру. «Александрия» ничего не могла с этим сделать. Но после серии травм и замен команда потеряла стабильность. Еще больше ситуация обострилась после пропущенного мяча. Да, мы старались, но не реализовали свои моменты. Видимо, приложенных усилий было мало для победы.

У нас в стартовом составе должны были быть Додо, Кривцов, Бондарь и Сиприано и через 15 минут мы играли без троих этих игроков. Замена Бондаря привела к еще одной обязательной замене из-за лимита на легионеров. Выбор пал на Додо, он говорил о неком дискомфорте во время разминки. У него были проблемы с правой ногой. Было очень много ключевых моментов, которые происходят не только во время матча, но и до стартового свистка», - заявил Каштру.