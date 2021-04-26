Игорь ЦЫГАНЫК: «Шевченко разочарован травмой Мораеса. Остались 3 форварда»

Журналист Игорь Цыганык рассказал, что обсудил с наставником сборной Украины Андреем Шевченко травму форварда «Шахтера» Жуниора Мораеса, которого на Евро не будет.

«Пообщался с Шевченко. Он очень разочарован тем, что Мораес получил такую травму колена. Полгода без него минимум, поэтому на Евро его не будет. Мораес - опытный форвард, который в нужный момент мог бы найти шанс. На него рассчитывали, был претендентом на стартовый состав».

«Теперь остались три форварда - Яремчук, Беседин и Довбык. Но они более-менее одноплановые. У сборной пропала одна из опций. Возможно, рассматривается вариант с Кулачем или Кравцом», - сказал Цыганык.