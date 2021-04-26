Игорь ЦЫГАНЫК: «Шевченко разочарован травмой Мораеса. Остались 3 форварда»

Евро пройдет без Жуниора Мораеса

  • 26.04.2021 18:30
  • 2198 просмотров
  • 10 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Шевченко разочарован травмой Мораеса. Остались 3 форварда»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Игорь Цыганык рассказал, что обсудил с наставником сборной Украины Андреем Шевченко травму форварда «Шахтера» Жуниора Мораеса, которого на Евро не будет.

«Пообщался с Шевченко. Он очень разочарован тем, что Мораес получил такую травму колена. Полгода без него минимум, поэтому на Евро его не будет. Мораес - опытный форвард, который в нужный момент мог бы найти шанс. На него рассчитывали, был претендентом на стартовый состав».

«Теперь остались три форварда - Яремчук, Беседин и Довбык. Но они более-менее одноплановые. У сборной пропала одна из опций. Возможно, рассматривается вариант с Кулачем или Кравцом», - сказал Цыганык.

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Источник — Циганик LIVE

(6 голосов)

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Комментарии
    futbolboss
    online
      futbolboss, 26.04.2021 19:23
    0
    pricolist, 26.04.2021 19:08
    Ну Циганык дает, назвать одноплановыми Яремчука и Беседина. Украине не хватает скоростного форварда как Супряга, но последний "очень не очень".
    Есть один скоростной афро-украинский форвард, не помню его имя только.
    Ссылка
    vovakotik
    online
      vovakotik, 26.04.2021 19:14
    0
    Кравець доволі забивний останній час, та й досвідчений, але я думаю Шева буде ставити на молодь, тому буде непоганий шанс у Довбика!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 26.04.2021 19:14
    -1
    ZAKARPATFAN, 26.04.2021 19:04
    Сколько?
    один не заменимый Мораес, плять возьми включи свой дырявый мозг и подумай
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 26.04.2021 19:08
    0
    Ну Циганык дает, назвать одноплановыми Яремчука и Беседина. Украине не хватает скоростного форварда как Супряга, но последний "очень не очень".
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 26.04.2021 19:05
    0
    Буялський ему в помощь
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.04.2021 19:05
    -1
    zzg77, 26.04.2021 18:52
    А Мораес разноплановый? Бред Цыганика!! Беседин и Яремчук мне похожи по манере игры от слова совсем, а Довбик ещё только в перспективе.
    То ты бред несешь
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.04.2021 19:04
    -3
    Igor Avtoigor, 26.04.2021 18:42
    Можно подумать что больше не кого вызвать у нас столько хороших форвардов, так что проблемы не может быть
    Сколько?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 26.04.2021 19:03
    -2
    Кривозубий циган брєд несе !
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 26.04.2021 18:52
    +1
    А Мораес разноплановый? Бред Цыганика!! Беседин и Яремчук мне похожи по манере игры от слова совсем, а Довбик ещё только в перспективе.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 26.04.2021 18:42
    -3
    Можно подумать что больше не кого вызвать у нас столько хороших форвардов, так что проблемы не может быть
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 26.04.2021 18:52
    +1
    А Мораес разноплановый? Бред Цыганика!! Беседин и Яремчук мне похожи по манере игры от слова совсем, а Довбик ещё только в перспективе.
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 26.04.2021 19:23
    0
    pricolist, 26.04.2021 19:08
    Ну Циганык дает, назвать одноплановыми Яремчука и Беседина. Украине не хватает скоростного форварда как Супряга, но последний "очень не очень".
    Есть один скоростной афро-украинский форвард, не помню его имя только.
    Ссылка
    vovakotik
    online
      vovakotik, 26.04.2021 19:14
    0
    Кравець доволі забивний останній час, та й досвідчений, але я думаю Шева буде ставити на молодь, тому буде непоганий шанс у Довбика!
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 26.04.2021 19:08
    0
    Ну Циганык дает, назвать одноплановыми Яремчука и Беседина. Украине не хватает скоростного форварда как Супряга, но последний "очень не очень".
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 26.04.2021 19:05
    0
    Буялський ему в помощь
    Ссылка
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