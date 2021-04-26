ВИДЕО. Томас ТУХЕЛЬ: «Мы заслужили быть в полуфинале»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Реала» (27 апреля):

«Нам будет не хватать только Матео Ковачича, все остальные игроки доступны. В прошлом матче мы заслужили победу над «Вест Хэмом» и это была важная победа. Мы играем в самой сложной лиге Европы и выступаем каждые три дня.

Мы выступали и показывали свое мастерство во всех матчах. Это хороший опыт, который останется с нами и он укрепил наши связи, потому что нам явно нужна игра на высоком уровне завтра, когда мы будем сражаться против «Реала».

У нас сильные связи в команде, и я чувствую, что мы готовы побеждать вместе. Мы чувствуем, что это подходящий момент для такой игры. Мы хотим играть с голодом. Возможно, у нас немного меньше опыта в полуфиналах Лиги чемпионов, но, возможно, мы сможем сыграть с энтузиазмом.

Мы заслужили право быть в полуфинале, как и «Реал». Мы заслуживаем это право не из-за политических решений или из-за нашего логотипа, а из-за пройденного длинного пути. Мне посчастливилось участвовать в турнире со стадии плей-офф, и мы смогли добиться результатов».