Выбор сделан. Нагельсманн хочет возглавить Баварию

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн принял решение по поводу своего будущего. Он хочет возглавить «Баварию».

Кроме чемпионов Германии, на Нагельсманна претендует целый ряд больших европейских клубов, включая «Тоттенхэм».

Контракт Нагельсманна с «РБ Лейпциг» действует до лета 2023 года, поэтому «Баварии» придется договариваться по поводу досрочного расторжения соглашения. «РБ Лейпциг» требует за это 25 миллионов евро.

Нынешний главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик покинет команду в конце сезона из-за разногласий с руководством клуба.