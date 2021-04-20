Нагельсманн может вскоре возглавить Тоттенхэм

«Тоттенхэм» 19 апреля остался без главного тренера. Напомним, что португалец Жозе Моуриньо был уволен со своего поста вместе со всем тренерским штабом.
Как отмечают источник, что замену в лондонском клубе нашли быстро. Главным кандидатом на должность тренера является Юлиан Нагельсманн, возглавляющий «РБ Лейпциг».
Сам специалист открыт для работы в Лондоне, однако главной проблемой может стать сумма отступных за тренера в размере 12 млн евро, которую запрашивают руководители клуба из Германии.
Ранее сообщалось, что Нагельсманна хочет пригласить «Бавария».
Источник — Sports Mole
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