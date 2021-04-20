Нагельсманн может вскоре возглавить Тоттенхэм

Наставник «Лейпцига» является главным кандидатом на этот пост

  • 20.04.2021 10:45
  • 749 просмотров
  • 5 комментариев
Нагельсманн может вскоре возглавить Тоттенхэм
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Тоттенхэм» 19 апреля остался без главного тренера. Напомним, что португалец Жозе Моуриньо был уволен со своего поста вместе со всем тренерским штабом.

Как отмечают источник, что замену в лондонском клубе нашли быстро. Главным кандидатом на должность тренера является Юлиан Нагельсманн, возглавляющий «РБ Лейпциг».

Сам специалист открыт для работы в Лондоне, однако главной проблемой может стать сумма отступных за тренера в размере 12 млн евро, которую запрашивают руководители клуба из Германии.

Ранее сообщалось, что Нагельсманна хочет пригласить «Бавария».

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Источник — Sports Mole

(2 голоса)

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Комментарии
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 20.04.2021 12:02
    0
    Д.Леви как обычно главное вложится с роходами не более 50лим-в т.е. Мауру где то 30 здесь 12 ,это как за одного толкового игрока,потянет.
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 20.04.2021 11:25
    +2
    Интересно посмотреть, кто захочет возглавить забаненый клуб
    Ссылка
    ilyaeglkves
    online
      ilyaeglkves, 20.04.2021 11:23
    0
    Горячие девушки хотят основательно траха во все дырки, дают без денег и разговоров ---- https://totg.ru/WlvJz
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 20.04.2021 11:08
    0
    Такого бы тренера нам в УПЛ. Но с другой стороны и жаль его.. играть против Мыная, Олимпика, Колоса.. не самое приятное
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.04.2021 10:58
    +3
    Главной проблемой может стать бан в УЕФА
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.04.2021 10:58
    +3
    Главной проблемой может стать бан в УЕФА
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 20.04.2021 11:25
    +2
    Интересно посмотреть, кто захочет возглавить забаненый клуб
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 20.04.2021 12:02
    0
    Д.Леви как обычно главное вложится с роходами не более 50лим-в т.е. Мауру где то 30 здесь 12 ,это как за одного толкового игрока,потянет.
    Ссылка
    ilyaeglkves
    online
      ilyaeglkves, 20.04.2021 11:23
    0
    Горячие девушки хотят основательно траха во все дырки, дают без денег и разговоров ---- https://totg.ru/WlvJz
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 20.04.2021 11:08
    0
    Такого бы тренера нам в УПЛ. Но с другой стороны и жаль его.. играть против Мыная, Олимпика, Колоса.. не самое приятное
    Ссылка
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