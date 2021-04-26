Вячеслав ШЕВЧУК: «Луческу повелся на провокацию. Это не фанаты Динамо»

Бывший защитник «Шахтера» и национальной сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Агробизнесом» (3:0) в матче 1/2 финала Кубка Украины.

«Агробизнес» сыграл больше матчей в Кубке и потерял много ключевых игроков. Уже мог и Чижевский заявиться.

Я не думаю, что так себя ведут фанаты «Динамо». Это группа людей, которые настроены против Мирчи Луческу. А он со своим опытом повелся на провокацию. Он никогда им не отвечал, а тут не выдержал», - сказал Шевчук.

Ранее стало известно, что кричал Луческу ультрас «Динамо» во время конфликта с ними.