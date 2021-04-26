ЛЕОНЕНКО: «С конфликтом ультрас Динамо и Луческу должен разбираться клуб»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Агробизнесом» (3:0) в матче 1/2 финала Кубка Украины.
«Агробизнес» перегорел, плюс сказался класс «Динамо». А что касается конфликта тренера «Динамо» и болельщиков, с этим должен разбираться клуб. Такого не должно быть», - сказал Леоненко.
Ранее стало известно, что кричал Луческу ультрас «Динамо» во время конфликта с ними.
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Источник — Футбол 1/2/3
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