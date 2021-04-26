ЛЕОНЕНКО: «С конфликтом ультрас Динамо и Луческу должен разбираться клуб»

Специалист – об отношениях фанов с главным тренером «бело-синих»

  • 26.04.2021 14:39
  • 373 просмотра
  • 2 комментария
ЛЕОНЕНКО: «С конфликтом ультрас Динамо и Луческу должен разбираться клуб»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Агробизнесом» (3:0) в матче 1/2 финала Кубка Украины.

«Агробизнес» перегорел, плюс сказался класс «Динамо». А что касается конфликта тренера «Динамо» и болельщиков, с этим должен разбираться клуб. Такого не должно быть», - сказал Леоненко.

Ранее стало известно, что кричал Луческу ультрас «Динамо» во время конфликта с ними.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 26.04.2021 14:50
    0
    А поздравить родной клуб?
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 26.04.2021 14:49
    0
    А что разбираться? Закрыть стадион для гопников! Или они хотят чтобы Луческу покаялся? Идите на.....
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 26.04.2021 14:50
    0
    А поздравить родной клуб?
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 26.04.2021 14:49
    0
    А что разбираться? Закрыть стадион для гопников! Или они хотят чтобы Луческу покаялся? Идите на.....
    Ссылка
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