Александр ДЕНИСОВ: «Мы уже с осторожностью смотрим УПЛ с детьми»

Известный журналист обеспокоен сверхэмоциями в чемпионате Украины

  • 26.04.2021 11:37
  • 606 просмотров
  • 1 комментарий
Александр ДЕНИСОВ: «Мы уже с осторожностью смотрим УПЛ с детьми»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал реакцию главного тренера «Колоса» Руслана Костышина на информацию о скандале с участием своих игроков.

«Мы видим то, что и главный тренер «Колоса» признает, что инцидент был. Насколько девушка хорошо писала сочинение в школе, мы никогда не узнаем, потому что видеосъемки нет. У нас УПЛ катится в тартарары. Сначала Владислав Гельзин, потом Дмитрий Китаев, теперь Руслан Костышин. Я понимаю, что могло много чего прозвучать, особенно в YouTube. Может кто-то ругался матом. Ты главный тренер команды УПЛ и кто бы что не говорил, у тебя должны быть честь, достоинство и статус. Твой статус точно выше.

Мы все садимся с детьми смотреть УПЛ и мы уже с осторожностью это делаем. Я считаю, что людям нужно успокоиться и понять, что они в прямом эфире. У нас и Лёша Белик недавно «отличился», но с ним договориться попроще. Мы уже молчим о том, что несётся во время матча. Вы ж не забывайте, что стоят микрофоны вокруг вас. А теперь это несётся в послематчевых комментариях. Мне кажется, нужна в определенной степени перезагрузка и поведение Руслана Костышина тоже должно быть рассмотрено в комитете этики и честной игры. Так будет честно», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Akella_147
    online
      Akella_147, 26.04.2021 11:45
    0
    Футбол без мата , как борщ без томата
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 26.04.2021 11:45
    0
    Футбол без мата , как борщ без томата
    Ссылка
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