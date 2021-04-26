Гвардиола обошел Лобановского по титулам. Впереди Луческу

Испанский специалист выиграл 30-й трофей в карьере тренера

  • 26.04.2021 10:55
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Гвардиола обошел Лобановского по титулам. Впереди Луческу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

В воскресенье «Манчестер Сити» одержал победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в финальном матче Кубка английский лиги.
 
Для главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы этот трофей стал 30-м в карьере. По данному показателю испанский специалист обошел Валерия Лобановского и вышел на третье место в списке самых титулованных тренеров в истории.
 
Лидером рейтинга является Алекс Фергюсон (48 трофеев). На втором месте – Мирча Луческу (34), который вчера также добавил в свой актив выигранный трофей.

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Источник — Sport.ua

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    Максим Кравченко
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      Максим Кравченко, 26.04.2021 11:31
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    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 26.04.2021 11:31
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