Гвардиола обошел Лобановского по титулам. Впереди Луческу

В воскресенье «Манчестер Сити» одержал победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в финальном матче Кубка английский лиги.
Для главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы этот трофей стал 30-м в карьере. По данному показателю испанский специалист обошел Валерия Лобановского и вышел на третье место в списке самых титулованных тренеров в истории.
Лидером рейтинга является Алекс Фергюсон (48 трофеев). На втором месте – Мирча Луческу (34), который вчера также добавил в свой актив выигранный трофей.
Источник — Sport.ua
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