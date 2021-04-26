Гвардиола обошел Лобановского по титулам. Впереди Луческу

В воскресенье «Манчестер Сити» одержал победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в финальном матче Кубка английский лиги.



Для главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы этот трофей стал 30-м в карьере. По данному показателю испанский специалист обошел Валерия Лобановского и вышел на третье место в списке самых титулованных тренеров в истории.



Лидером рейтинга является Алекс Фергюсон (48 трофеев). На втором месте – Мирча Луческу (34), который вчера также добавил в свой актив выигранный трофей.