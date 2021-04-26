Андрей ПАВЕЛКО: «Суперлиге точно конец. Клубы вернутся в систему»

Президент УАФ объяснил причины фиаско нового турнира для топ-клубов

  • 26.04.2021 10:40
  • 602 просмотра
  • 0 комментариев
Андрей ПАВЕЛКО: «Суперлиге точно конец. Клубы вернутся в систему»
© УАФ. Андрей Павелко

Президент УАФ и член исполкома УЕФА Андрей Павелко прокомментировал несостоявшуюся революцию в футболе под названием Европейская Суперлига.

«Суперлига - это хороший пример того, как футбольная Европа продемонстрировала свое единение. Не только ФИФА, УЕФА и МОК поддержали полностью единый меморандум обращения к всемирной общественности. Я думаю, в будущем эта ситуация станет отличной прививкой для таких идей, которые могут разрушить смысл европейского и мирового футбола. Когда Чеферин узнал о создании Суперлиги, он чувствовал в себе полную уверенность и мы все были в нем уверены. У нас очень сильная команда. Действительно, было неприятно, что случился такой обман, когда вечером говорят, что это все неправда и фейк, а утром просто обрывается связь с Аньелли.

С другой стороны в УЕФА не было никакой боязни. Была четкая уверенность, что это не срастется в какую-то историю. Там не было никакого фундамента и единой системы для всей Европы. Футбол - это религия и не стоит сравнивать его с хоккеем, НБА, НХЛ. План клубов-участников Суперлиги был в том, чтобы успеть объявить об этом проекте до того, как мы проголосуем за новый формат еврокубков. Новый формат меняет полностью философию проведения еврокубков с 2024 года. Он долго согласовывался со всеми лигами, клубами, вносились изменения, вынашивался революционный подход к проведению еврокубков. Конечно же эти клубы понимали, что после принятия таких революционных решений потом стартовать с новой идеей будет не совсем интересно.

Я показывал Александру Чеферину высказывания Андрея Шевченко по поводу создания Суперлиги и говорил мнение Украинской ассоциации футбола. Вся Европа выступила единой семьей и показала, что не допустит никакого раскола и каких-то отдельных турниров. Клубы-раскольники почувствовали, как они пошли против всей футбольной семьи и стали сами сомневаться в своих целях. Мы видели сообщения от разных клубов, которые говорили, что они сомневаются и не совсем хотели бы участвовать в этом турнире. У английских клубов не было общего мнения в этой всей истории. Так как все это происходило в ночь перед исполкомом УЕФА и было без определенного фундамента, все клубы просто устно подтвердили свой интерес в создании Суперлиги.

Затем, когда они поняли, что это все идет в разрез календарю УЕФА, начали искать оправдания и выходить из проекта. Англия показала единую позицию как власти так и болельщиков, что они против этого турнира, и английские клубы быстро поняли, что им нужно выходить из Суперлиги. Я уверен, что Суперлиге точно конец. Насколько я знаю, финансовый партнер Суперлиги «JPMorgan» объявил о том, что это было ошибочное решение. Почти все клубы это объявили, просто для некоторых представителей это очень большое поражение. Для них будет очень сложно принять решение, как жить дальше и как им вернуться в большую европейскую семью с учетом имиджевых и персональных потерь. Уверен, что клубы вернутся в систему и все будет как прежде», - сказал Павелко.

Читайте также: Суперлига могла стать прорывом, но время ее пока не пришло

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности