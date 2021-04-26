Гей-парады – это круто. Сенькив жестко ответил Костышину

Ведущий «ТаТоТаке» считает, что главный тренер «Колоса» живет в прошлом веке

  • 26.04.2021 10:24
  • 3118 просмотров
  • 9 комментариев
Гей-парады – это круто. Сенькив жестко ответил Костышину
© ТаТоТаке. Андрей Сенькив

Ведущий футбольной программы «ТаТоТаке» Андрей Сеньков ответил главному тренеру «Колоса» Руслану Костышину, который обвинил его в необоснованных обвинениях и грязных фантазиях.
 
«Костышин вместо того, чтобы извиниться, чтобы дать звиздулей своим футболистам, налетает на журналиста, который на самом деле делает доброе дело. Он дает совет футболистам, что делать в случае спермотоксикоза. Я считаю, что это благородно.
 
Костишина в этой истории больше всего огорчило не поведение футболистов в поезде, или мои слова о том, что его подопечные не имеют имен, которые можно очернить. Его огорчило мое предложение, чтобы футболисты «Колоса» занимались сексом между собой, вместо того, чтобы врываться в соседнее купе.
 
Давайте еще раз: однополый секс по согласию сторон - это хуже, чем брутальные грубые попытки заняться сексом с человеком противоположного пола. Так вот, господин Костышин, гей-парады - это круто, гей-вечеринки - это нормально, а относительно моего писюна, то мастурбировать не только приятно, но и естественно. Удивительно, что вы считаете, что меня это может обидеть. Удивительно, что такие вещи должны оскорблять людей в XXI веке.
 
Ужасно, что Костышин указывает на то, что его президент со всем разберется. Разве его президент это правоохранительные органы?
 
Я обязательно пойду на KyivPride, если он состоится в этом году, потому что это адекватно. Неадекватно жить в пещере, каждая вылазка из которой заканчивается стрессом. Господин Костышин, катите камень обратно. Вам на улице холодно и надеюсь, теплее не станет», - сказал Сенькив.
 

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Источник — ТаТоТаке

(9 голосов)

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Комментарии
    Akella_147
    online
      Akella_147, 26.04.2021 11:39
    0
    Смыть водомётами этот "прайд" ! Только без 200-тых, иначе ещё перед заднеприводными придется ставать на колено.
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 26.04.2021 11:20
    +2
    Читал и таки не понял, Сенькив гей или анонист?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 26.04.2021 11:11
    0
    накуя єтот говновброс...педерастия, онанизм єто сугубо личное дело! зачем єтим кичиться?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 26.04.2021 11:08
    0
    они нас окружают)))
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 26.04.2021 11:06
    -3
    Треба закондавчо заборонити цю збочену пропаганду, визнати їх психічними захворюваннями, з поміщенням хворих у стаціонари психіатричних лікарень до повного видужання.
    Або чеченський варіант поводження з gомиками.
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    Леня Кукуев
    online
      Леня Кукуев, 26.04.2021 10:59
    0
    Ну это ведущий неудивительно что за лгбт, по нему ж и так видно что его ищут с центральной станции, дж боб
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.04.2021 10:46
    +2
    На куя тридарасам парады, они что воевали? Хай се шпилятся у себя там где-то
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 26.04.2021 10:43
    -1
    Лучше б молчал.
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 26.04.2021 10:41
    +1
    Фу бля
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 26.04.2021 11:20
    +2
    Читал и таки не понял, Сенькив гей или анонист?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.04.2021 10:46
    +2
    На куя тридарасам парады, они что воевали? Хай се шпилятся у себя там где-то
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 26.04.2021 10:41
    +1
    Фу бля
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 26.04.2021 11:39
    0
    Смыть водомётами этот "прайд" ! Только без 200-тых, иначе ещё перед заднеприводными придется ставать на колено.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 26.04.2021 11:11
    0
    накуя єтот говновброс...педерастия, онанизм єто сугубо личное дело! зачем єтим кичиться?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 26.04.2021 11:08
    0
    они нас окружают)))
    Ссылка
    Леня Кукуев
    online
      Леня Кукуев, 26.04.2021 10:59
    0
    Ну это ведущий неудивительно что за лгбт, по нему ж и так видно что его ищут с центральной станции, дж боб
    Ссылка
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