Гей-парады – это круто. Сенькив жестко ответил Костышину

Ведущий футбольной программы «ТаТоТаке» Андрей Сеньков ответил главному тренеру «Колоса» Руслану Костышину, который обвинил его в необоснованных обвинениях и грязных фантазиях.



«Костышин вместо того, чтобы извиниться, чтобы дать звиздулей своим футболистам, налетает на журналиста, который на самом деле делает доброе дело. Он дает совет футболистам, что делать в случае спермотоксикоза. Я считаю, что это благородно.



Костишина в этой истории больше всего огорчило не поведение футболистов в поезде, или мои слова о том, что его подопечные не имеют имен, которые можно очернить. Его огорчило мое предложение, чтобы футболисты «Колоса» занимались сексом между собой, вместо того, чтобы врываться в соседнее купе.



Давайте еще раз: однополый секс по согласию сторон - это хуже, чем брутальные грубые попытки заняться сексом с человеком противоположного пола. Так вот, господин Костышин, гей-парады - это круто, гей-вечеринки - это нормально, а относительно моего писюна, то мастурбировать не только приятно, но и естественно. Удивительно, что вы считаете, что меня это может обидеть. Удивительно, что такие вещи должны оскорблять людей в XXI веке.



Ужасно, что Костышин указывает на то, что его президент со всем разберется. Разве его президент это правоохранительные органы?



Я обязательно пойду на KyivPride, если он состоится в этом году, потому что это адекватно. Неадекватно жить в пещере, каждая вылазка из которой заканчивается стрессом. Господин Костышин, катите камень обратно. Вам на улице холодно и надеюсь, теплее не станет», - сказал Сенькив.

