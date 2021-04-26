Рейтинг ATP. Надаль снова второй, Ваншельбойм обновил личный рекорд

На прошлой неделе мужчины провели два турнира ATP. На более крупных соревнованиях в Барселоне в 12-й раз победил испанец Рафаэль Надаль. Этот триумф помог ему вернуть вторую строчку мирового рейтинга.
На менее престижном турнире в Белграде лидер мирового рейтинга Новак Джокович остановился лишь в полуфинале. А победу праздновал итальянец Маттео Берреттини.
Топ-10 рейтинга ATP
Среди украинцев наибольшего прогресса добился Эрик Ваншельбойм, которому дошли очки за победу на турнире в Шымкенте. Он обновил личный рекорд. У остальных изменения незначительные.
Украинцы в топ-700 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке Надаль ворвался в топ-8, а Циципас укрепился на первой строчке.
Чемпионская гонка ATP
Источник — Sport.ua
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