Определился чемпион турнира ATP в Белграде

На турнире ATP-250 в Белграде состоялся финальный поединок.



В матче за титул итальянец Маттео Берреттини (№10 ATP) на тай-брейке третьего сета обыграл Аслана Карацева из России (№28 ATP).



Белград. Финал

Маттео Берреттини (Италия) – Аслан Карацев (Россия) – 6:1, 3:6, 7:6(0)



Для Берреттини это четвертый титул ATP в карьере, три их них он выиграл на грунте.



Карацев в текущем сезоне сыграл уже второй финал, но повторить успех в Дубае не получилось.