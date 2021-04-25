Определился чемпион турнира ATP в Белграде

На турнире ATP-250 в Белграде состоялся финальный поединок.
В матче за титул итальянец Маттео Берреттини (№10 ATP) на тай-брейке третьего сета обыграл Аслана Карацева из России (№28 ATP).
Белград. Финал
Маттео Берреттини (Италия) – Аслан Карацев (Россия) – 6:1, 3:6, 7:6(0)
Для Берреттини это четвертый титул ATP в карьере, три их них он выиграл на грунте.
Карацев в текущем сезоне сыграл уже второй финал, но повторить успех в Дубае не получилось.
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Источник — Sport.ua
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