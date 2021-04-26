Рейтинг WTA. Новый рекорд Костюк, Соболева начинает подъем

В первой десятке состоялось одно изменение

  • 26.04.2021 09:30
  • 1402 просмотра
  • 1 комментарий
Рейтинг WTA. Новый рекорд Костюк, Соболева начинает подъем
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

На прошлой неделе продолжился грунтовый сезон. Девушки сыграли два турнира WTA. На более крупном в Штутгарте выступили почти все топовые теннисистки, а выиграла первая ракетка мира Эшли Барти.
 
На менее престижных соревнованиях в Стамбуле победила 31-летняя румынка Сорана Кырстя. Любопытно, что обе победительницы в полуфиналах одолели украинок. Элину Свитолину и Марту Костюк соответственно.
 
В первой десятке состоялось лишь одно изменение, туда вернулась Кики Бертенс. На 11-е место отправилась Белинда Бенчич.

Топ-10 рейтинга WTA


 
Что касается украинок, то Марта Костюк установила новый личный рекорд – 77-е место. Также отметим появление в рейтинге Анастасии Соболевой, которой пришли очки за победу на турнире ITF. В следующей редакции она поднимется еще, получив очки за второй выход в финал. Продолжает опускаться Дарья Лопатецкая, после травмы она никак не может выйти на прежний уровень.

Украинки в рейтинге WTA


 
В Чемпионской гонке Барти вышла на первую позицию, на пятую строчку поднялась финалистка Штутгарта Арина Соболенко. Такжи радует тот факт, что в топ-8 теперь находится и Элина Свитолина. 

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    brutal2015
      brutal2015, 26.04.2021 09:57
    0
    Понедельник день тяжёлый, - дичный рекорд Костюк- , это подтверждает))))
    Ссылка
    brutal2015
      brutal2015, 26.04.2021 09:57
    0
    Понедельник день тяжёлый, - дичный рекорд Костюк- , это подтверждает))))
    Ссылка
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