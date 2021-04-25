Обидчица Марты Костюк выиграла турнир в Стамбуле

25 апреля состоялся финальный поединок на грунтовом турнире WTA 250 в Стамбуле.
В матче за титул румынка Сорана Кырстя (№67 WTA) переиграла 17-ю ракетку мира Элизу Мертенс из Бельгии.
Стамбул. Финал
Сорана Кырстя (Румыния) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 6:1, 7:6(3)
Нужно отметить, что румынка, которая когда-то занимала 21-ю позицию в мировом рейтинге, впервые с 2008 года выиграла одиночный титул WTA. Благодаря этой победе она поднимется на 9 строчек в мировой классификации.
Мертенс во второй раз проиграла финал в Стамбуле, в 2017-м ее здесь обыграла украинка Элина Свитолина.
В полуфинале Кырстя обыграла украинку Марту Костюк.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.