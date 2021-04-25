Обидчица Марты Костюк выиграла турнир в Стамбуле

31-летняя Сорана Кырстя обыграла в финале Элизу Мертенс

  • 25.04.2021 19:57
  • 432 просмотра
  • 1 комментарий
Обидчица Марты Костюк выиграла турнир в Стамбуле
© screenshot

25 апреля состоялся финальный поединок на грунтовом турнире WTA 250 в Стамбуле.
 
В матче за титул румынка Сорана Кырстя (№67 WTA) переиграла 17-ю ракетку мира Элизу Мертенс из Бельгии.
 
Стамбул. Финал
Сорана Кырстя (Румыния) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 6:1, 7:6(3)
 
Нужно отметить, что румынка, которая когда-то занимала 21-ю позицию в мировом рейтинге, впервые с 2008 года выиграла одиночный титул WTA. Благодаря этой победе она поднимется на 9 строчек в мировой классификации.
 
Мертенс во второй раз проиграла финал в Стамбуле, в 2017-м ее здесь обыграла украинка Элина Свитолина.

В полуфинале Кырстя обыграла украинку Марту Костюк.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Sashamar
    online
      Sashamar, 25.04.2021 20:16
    +1
    Марта, отут мала б бути твоя реклама!
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    Sashamar
    online
      Sashamar, 25.04.2021 20:16
    +1
    Марта, отут мала б бути твоя реклама!
    Ссылка
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