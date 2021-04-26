ГАСПЕРИНИ о втором месте: «Будет тяжело, но мы сами поставили себе цель»

25 апреля прошли матчи 33-го тура чемпионата Италии. «Аталанта» уничтожила «Болонью» (5:0) и вышла на второе место в Италии.

Главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини доволен результатом.

«У нас было немного суеты в начале матча, допустили много довольно простых ошибок – торопились с передачами и наносили неподготовленные удары. Нужно было успокоиться и вернуться к нормальной игре.

Не знаю, сколько очков будет нужно [чтобы сохранить позиции]. Наша судьба в наших руках. Будет тяжело, но мы сами себе поставили эту цель», - сказал Гасперини.

Ранее сообщалось, что Малиновский в матче с «Болоньей» отметился мощным достижением.