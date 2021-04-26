В матче 33-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» и туринский «Ювентус» сыграли вничью со счетом 1:1.
События матча
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Ювентус).
|30'
|ГОЛ ! С пенальти забил Душан Влахович (Фиорентина).
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Источник — Sport.ua
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