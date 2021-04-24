Фиорентина – Ювентус. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 33-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» – «Ювентус».

«Фиорентина» после четырехматчевой безвыигрышной серии победила на выезде «Верону» (1:2) и в турнирной таблице чемпионата Италии она с 33 очками идет 13-й. «Ювентус» накануне выезда во Флоренцию в волевом стиле переиграл в Турине «Парму» (3:1). Команда Андреа Пирло с 65 очками идет четвертой в Серии А.

Также интересно, что в первом круге «фиалки» довольно-таки сенсационно со счетом 0:3 победили в Турине «Ювентус».

Будет очень интересная игра. Команда из Флоренции – это все-таки гранд итальянского футбола, хотя в этом сезоне «Фиорентина» не так ярко выступает. В этом противостоянии, мне кажется, «Ювентус» обыграет «фиалок», - сказал Бартулович.

Матч «Фиорентина» – «Ювентус» состоится 25-го апреля. Начало встречи в 16:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».