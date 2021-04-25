33-й тур
Беневенто
2 : 4
Удинезе
25.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Серия A. Ювентус не смог переиграть Фиорентину, Интер одолел Верону

«Удинезе» на выезде перестрелял «Беневенто»

  • 25.04.2021 18:11
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Серия A. Ювентус не смог переиграть Фиорентину, Интер одолел Верону
© ФК Интер

В воскресенье состоялось три матча 33-го тура чемпионата Италии.
 
«Интер» с минимальным счетом обыграл «Верону», «Ювентус» не смог переиграть  «Фиорентину», «Удинезе» на выезде одолел «Беневенто».
 
Чемпионат Италии. 33-й тур
 
«Фиорентина» – «Ювентус» – 1:1
Голы: 1:0 – 29, пенальти Влахович, 1:1 – 46 Мората.
 
«Интер» – «Верона» – 1:0
Гол: 1:0 – 76 Дармиан.
 
«Беневенто» – «Удинезе» – 2:4
Голы: 0:1 – 4 Молина, 0:2 – 31 Арслан, 1:2 – 34, пенальти Виола, 1:3 – 49 Ларсен, 1:4 – 73 Браф, 2:4 – 83 Лападула.

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Источник — Sport.ua

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