ВИДЕО. Как качали Мистера! Динамо с шампанским отпраздновало чемпионство

Киевляне досрочно завоевали 16-й титул в чемпионатах Украины

  • 25.04.2021 22:07
  • 6186 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Как качали Мистера! Динамо с шампанским отпраздновало чемпионство
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» досрочно завоевало 16-й титул в чемпионатах Украины.

Во время празднования в ход пошло шампанское, и футболисты дружно подбрасывали вверх главного тренера Мирчу Луческу.

ВИДЕО. Как качали Мистера. Динамо с шампанским отпраздновало чемпионство

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Источник — ФК Динамо Киев

(12 голосов)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 25.04.2021 23:21
    +1
    Никогда не видел деда таким довольным на протяжении всей его карьере в шлактере, как сейчас в Динамо
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 25.04.2021 23:15
    +1
    Основная масса - 20 летние пацаны.
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 25.04.2021 22:47
    +5
    Містер київський Чемпіон олеееее олеееее
    Позитивні емоції від перегляду відео
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 25.04.2021 22:29
    +6
    Дякую рідна Команда за ці емоції!
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 25.04.2021 22:24
    +6
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 25.04.2021 22:29
    +6
    Дякую рідна Команда за ці емоції!
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 25.04.2021 22:24
    +6
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 25.04.2021 22:47
    +5
    Містер київський Чемпіон олеееее олеееее
    Позитивні емоції від перегляду відео
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 25.04.2021 23:21
    +1
    Никогда не видел деда таким довольным на протяжении всей его карьере в шлактере, как сейчас в Динамо
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 25.04.2021 23:15
    +1
    Основная масса - 20 летние пацаны.
    Ссылка
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