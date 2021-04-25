Киевское «Динамо» досрочно завоевало 16-й титул в чемпионатах Украины.
Во время празднования в ход пошло шампанское, и футболисты дружно подбрасывали вверх главного тренера Мирчу Луческу.
ВИДЕО. Как качали Мистера. Динамо с шампанским отпраздновало чемпионство
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Источник — ФК Динамо Киев
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Позитивні емоції від перегляду відео
Позитивні емоції від перегляду відео
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