Полностью заслуженный результат. Каштру после фиаско сказал лишь пару фраз

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру на пресс-конференции дал очень короткий комментарий по итогам неудачного матча с «Александрией» (0:2) в 23-м туре УПЛ:

«Обе команды отдавались игре. Мы хорошо начали. После травмы Бондаря пришлось провести некоторые замены. Это не из-за тех футболистов, которые вышли, но с того момента «Александрия» прибавила, а финальный результат – полностью заслуженный».

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