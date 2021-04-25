Полностью заслуженный результат. Каштру после фиаско сказал лишь пару фраз

Главному тренеру «Шахтера» пришлось провести некоторые замены

  • 25.04.2021 21:54
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Полностью заслуженный результат. Каштру после фиаско сказал лишь пару фраз
© ФК Шахтер. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру на пресс-конференции дал очень короткий комментарий по итогам неудачного матча с «Александрией» (0:2) в 23-м туре УПЛ:

«Обе команды отдавались игре. Мы хорошо начали. После травмы Бондаря пришлось провести некоторые замены. Это не из-за тех футболистов, которые вышли, но с того момента «Александрия» прибавила, а финальный результат – полностью заслуженный».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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