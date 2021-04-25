Комитет по этике рассмотрит слова Костышина в адрес Сенькива

Глава комитета УАФ по этике Франческо Баранка сообщил, когда начнется рассмотрение слов главного тренера «Колоса» Руслана Костышина в адрес журналиста Андрея Сенькива.



«Сразу приступим к рассмотрению завтра, 26 апреля. Будет время на слова в защиту.



Думаю, в течение 2-3 недель будет решение по делу», – сказал Баранка.



Отметим, что Костышин уже извинился за нецензурные выражения перед болельщиками, но настаивает, что от содержание своей речи не отказывается.