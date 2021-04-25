Комитет по этике рассмотрит слова Костышина в адрес Сенькива

Франческо Баранка обещает, что решение будет через 2-3 недели

  • 25.04.2021 21:58
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Комитет по этике рассмотрит слова Костышина в адрес Сенькива
© ФК Колос. Руслан Костышин

Глава комитета УАФ по этике Франческо Баранка сообщил, когда начнется рассмотрение слов главного тренера «Колоса» Руслана Костышина в адрес журналиста Андрея Сенькива.
 
«Сразу приступим к рассмотрению завтра, 26 апреля. Будет время на слова в защиту.
 
Думаю, в течение 2-3 недель будет решение по делу», – сказал Баранка.
 
Отметим, что Костышин уже извинился за нецензурные выражения перед болельщиками, но настаивает, что от содержание своей речи не отказывается.

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Источник — Трибуна

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