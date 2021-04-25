Руслан КОСТЫШИН: «Хотел бы извиниться перед болельщиками»

Главный тренер ФК «Колос» признал, что перегнул палку

  • 25.04.2021 16:30
  • 2204 просмотра
  • 5 комментариев
Руслан КОСТЫШИН: «Хотел бы извиниться перед болельщиками»
© ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер ФК «Колос» Руслан Костышин принес извинения болельщикам команды и всей футбольной общественности за нецензурные высказывания после матча «Колос» - «Ворскла».
 
Напомним, Костышин оскорбил ведущего «ТаТоТаке» Андрея Сенькива.
 
«Я хотел бы извиниться перед болельщиками за свои эмоциональные комментарии на флэш-интервью и пресс-конференции, в которых присутствовала ненормативная лексика. Я понимаю, что футбол смотрят дети, женщины и вообще таким словам не место в публичном пространстве.
 
Но в то же время, я хотел бы также подчеркнуть, что от содержания сказанного мной вчера после матча я не отказываюсь и отказываться не собираюсь. Я защищал и буду защищать своих игроков от подобных, ничем не обоснованных, обвинений и грязных фантазий таких журналистов, как Сенькив», - сказал в своем обращении главный тренер «Колоса».

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Источник — ФК Колос Ковалевка

(7 голосов)

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Комментарии
    Людмила Павловська
    online
      Людмила Павловська, 25.04.2021 17:20
    0
    Костишин команду тяне, а то не риба то не мясо тільки тошнить.
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 25.04.2021 16:54
    +1
    А ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ЗАШЕТИЛИ ЕВГЕНИЯ СЕЛЕЗНЕВА ИЛИ ОН НЕ ИЗ ВАШЕЙ КОМАНДЫ?
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    juratrikur
      juratrikur, 25.04.2021 16:52
    0
    Костышин, будучи игроком, был и тогда грубияном и костоломом. Ничего не изменилось.
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    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 25.04.2021 16:43
    -3
    Любой малограмотный и необразованный журналист всегда сможем смешать с анализом кала обычного косноязычного тренера.
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.04.2021 16:35
    -2
    О, пошли допы 1ОО5ОО, молодец что отчасти извинился, но на это лучше закончить комментировать ситуацию каждый день, а то будет как кормилец 2.О.
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 25.04.2021 16:54
    +1
    А ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ЗАШЕТИЛИ ЕВГЕНИЯ СЕЛЕЗНЕВА ИЛИ ОН НЕ ИЗ ВАШЕЙ КОМАНДЫ?
    Ссылка
    Людмила Павловська
    online
      Людмила Павловська, 25.04.2021 17:20
    0
    Костишин команду тяне, а то не риба то не мясо тільки тошнить.
    Ссылка
    juratrikur
      juratrikur, 25.04.2021 16:52
    0
    Костышин, будучи игроком, был и тогда грубияном и костоломом. Ничего не изменилось.
    Ссылка
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