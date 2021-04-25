Руслан КОСТЫШИН: «Хотел бы извиниться перед болельщиками»

Главный тренер ФК «Колос» Руслан Костышин принес извинения болельщикам команды и всей футбольной общественности за нецензурные высказывания после матча «Колос» - «Ворскла».



Напомним, Костышин оскорбил ведущего «ТаТоТаке» Андрея Сенькива.



«Я хотел бы извиниться перед болельщиками за свои эмоциональные комментарии на флэш-интервью и пресс-конференции, в которых присутствовала ненормативная лексика. Я понимаю, что футбол смотрят дети, женщины и вообще таким словам не место в публичном пространстве.



Но в то же время, я хотел бы также подчеркнуть, что от содержания сказанного мной вчера после матча я не отказываюсь и отказываться не собираюсь. Я защищал и буду защищать своих игроков от подобных, ничем не обоснованных, обвинений и грязных фантазий таких журналистов, как Сенькив», - сказал в своем обращении главный тренер «Колоса».