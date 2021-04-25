Коллектив УПЛ поздравил киевское Динамо с досрочным чемпионством

Команда Мирчи Луческу оторвалась от конкурентов на 13 очков!

  • 25.04.2021 19:14
  • 2557 просмотров
  • 2 комментария
Коллектив УПЛ поздравил киевское Динамо с досрочным чемпионством
© УПЛ

Украинская Премьер-лига поздравила киевское Динамо с досрочным чемпионством (публикуется в оригинале).

Керівникам, тренерам, гравцям ФК «Динамо» Київ

Друзі, від щирого серця вітаємо вас із 16-м титулом чемпіона України!!!

Поточний сезон став одним із найскладніших, найпам’ятніших і найунікальніших за всю історію «Динамо». Він почався виграшем Суперкубка України – продовжився довгоочікуваним виходом у групу Ліги чемпіонів УЄФА – посередині осені команду не зламала пандемія – на зиму кияни пішли лідерами таблиці – навесні підтримали успішну осінню ходу – й ось сьогодні, 25 квітня, відбулось оформлення здобуття національного «золота»!

Хочеться висловити вдячність за багатий емоціями сезон і окремо відзначити Мірчу Луческу, котрий знову підтвердив реноме Великого Тренера!

З повагою колектив Української Прем’єр-Ліги.

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Источник — УПЛ

(12 голосов)

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Комментарии
    Марина Гарина
    online
      Марина Гарина, 25.04.2021 19:35
    -1
    Alexander Киев, 25.04.2021 19:18
    Луческу с победой! Мистер из г*на сделал клуб, ещё ультрас с победой! Остальным глорам убогим .і.
    Із гівна чемпіонів)))) ... УПЛ привітало))) самі зробили ))) самі привітали))) Гроші хоча перерахували вам?
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    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 25.04.2021 19:18
    -16
    Луческу с победой! Мистер из г*на сделал клуб, ещё ультрас с победой! Остальным глорам убогим .і.
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