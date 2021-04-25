Коллектив УПЛ поздравил киевское Динамо с досрочным чемпионством

Украинская Премьер-лига поздравила киевское Динамо с досрочным чемпионством (публикуется в оригинале).

Керівникам, тренерам, гравцям ФК «Динамо» Київ

Друзі, від щирого серця вітаємо вас із 16-м титулом чемпіона України!!!

Поточний сезон став одним із найскладніших, найпам’ятніших і найунікальніших за всю історію «Динамо». Він почався виграшем Суперкубка України – продовжився довгоочікуваним виходом у групу Ліги чемпіонів УЄФА – посередині осені команду не зламала пандемія – на зиму кияни пішли лідерами таблиці – навесні підтримали успішну осінню ходу – й ось сьогодні, 25 квітня, відбулось оформлення здобуття національного «золота»!

Хочеться висловити вдячність за багатий емоціями сезон і окремо відзначити Мірчу Луческу, котрий знову підтвердив реноме Великого Тренера!

З повагою колектив Української Прем’єр-Ліги.