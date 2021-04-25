Заря одержала 200-ю победу в чемпионатах Украины

Победа над «Олимпиком» (2:1) стала 200-й для «Зари» в чемпионатах Украины. 127 раз луганчане добивались успеха дома, 73 - в гостях. Черно-бело-красные выигрывали у 40 клубов из 41, с которыми им довелось встречаться в элитном дивизионе (единственным исключением стало запорожское «Торпедо»). Чаще других у «Карпат» - 15 раз, «Волыни» - 13, «Черноморца» - 12, «Мариуполя» - 11 и «Говерлы» - 10.
К победам луганчан приводили 12 тренеров, пятеро из которых отпраздновали более 10 викторий со своими подопечными: Юрий Вернидуб - 90, Виктор Скрипник - 29, Анатолий Кусов - 16, Анатолий Чанцев - 13 и Александр Косевич - 12.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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У Скрипника 50 = 58% побед (1,9 очков за матч)
На такую статистику есть свои объективные причины, но уже видно, что Скрипник каши не испортил, добавил немецкого масла
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