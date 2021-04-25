Заря одержала 200-ю победу в чемпионатах Украины

Луганчане выигрывали в УПЛ у 40 клубов

  • 25.04.2021 16:29
  • 136 просмотров
  • 2 комментария
Заря одержала 200-ю победу в чемпионатах Украины
© ФК Заря

Победа над «Олимпиком» (2:1) стала 200-й для «Зари» в чемпионатах Украины. 127 раз луганчане добивались успеха дома, 73 - в гостях. Черно-бело-красные выигрывали у 40 клубов из 41, с которыми им довелось встречаться в элитном дивизионе (единственным исключением стало запорожское «Торпедо»). Чаще других у «Карпат» - 15 раз, «Волыни» - 13, «Черноморца» - 12, «Мариуполя» - 11 и «Говерлы» - 10.

К победам луганчан приводили 12 тренеров, пятеро из которых отпраздновали более 10 викторий со своими подопечными: Юрий Вернидуб - 90, Виктор Скрипник - 29, Анатолий Кусов - 16, Анатолий Чанцев - 13 и Александр Косевич - 12.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 25.04.2021 16:58
    0
    ПОЗДРАВЛЯЮ ФК ЗАРЯ С ЭТИМ ДОСТЕЖЕНИЕМ ЖДУ СКОРЕЙШЕГО ДОСТИЖЕНИЯ НОВОЙ 3 СОТНИ
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 25.04.2021 16:49
    -1
    У Вернидуба 200 матчей = 45% побед (1,55 очков за матч)
    У Скрипника 50 = 58% побед (1,9 очков за матч)
    На такую статистику есть свои объективные причины, но уже видно, что Скрипник каши не испортил, добавил немецкого масла
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 25.04.2021 16:58
    0
    ПОЗДРАВЛЯЮ ФК ЗАРЯ С ЭТИМ ДОСТЕЖЕНИЕМ ЖДУ СКОРЕЙШЕГО ДОСТИЖЕНИЯ НОВОЙ 3 СОТНИ
    Ссылка
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