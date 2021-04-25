Цыганков в старте. Луческу выбрал состав на матч с Ингульцом

Сегодня киевляне могут оформить чемпионство

  • 25.04.2021 16:10
  • 3181 просмотр
  • 2 комментария
Цыганков в старте. Луческу выбрал состав на матч с Ингульцом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 25 апреля, состоится поединок двадцать третьего тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать «Ингулец». Матч пройдет в Киеве на НCК «Олимпийский» и начнется в 17:00.
 
Стартовые составы команд:
 
«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Де Пена, Беседин. 

«Ингулец»: Крынский, Бен Салем, Васин, Шевцов, Козак, Бартулович, Коробенко, Янаков, Асмелаш, Синегуб, Семенко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ингулец».

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Источник — УПЛ

(10 голосов)

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Комментарии
    Dominik
    online
      Dominik, 25.04.2021 16:34
    +3
    Ждем золота, и конечно салют.
    Ссылка
    kylt_lichnosti
      kylt_lichnosti, 25.04.2021 16:31
    +4
    Абсолютная классика. Еще бы Вербича вместо Де Пены.
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 25.04.2021 16:31
    +4
    Абсолютная классика. Еще бы Вербича вместо Де Пены.
    Ссылка
    Dominik
    online
      Dominik, 25.04.2021 16:34
    +3
    Ждем золота, и конечно салют.
    Ссылка
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