Цыганков в старте. Луческу выбрал состав на матч с Ингульцом

В воскресенье, 25 апреля, состоится поединок двадцать третьего тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать «Ингулец». Матч пройдет в Киеве на НCК «Олимпийский» и начнется в 17:00.
Стартовые составы команд:
«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Де Пена, Беседин.
«Ингулец»: Крынский, Бен Салем, Васин, Шевцов, Козак, Бартулович, Коробенко, Янаков, Асмелаш, Синегуб, Семенко.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ингулец».
Источник — УПЛ
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