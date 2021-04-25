Минай потерял Кожанова до конца сезона из-за травмы

Шансы закарпатской команды вылететь в Первую лигу возрастают

  • 25.04.2021 14:05
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Минай потерял Кожанова до конца сезона из-за травмы
© Footboom. Денис Кожанов

Закарпатский «Mинай» потерял одного из лидеров команды. Травма, из-за которой полузащитник «Миная» Денис Кожанов вынужден был попросить замену в поединке 22-го тура чемпионата УПЛ с «Десной» (3:1), оказалась  более серьезной, чем ожидалось.

Из-за надрыва приводящей мышцы один из лидеров закарпатцев уже пропустил календарные последние поединки со «Львовом» и «Днепром-1». По данным источника, футболист выбыл до конца сезона.

Напомним, что Денис Кожанов в чемпионате УПЛ провел за «Минай» 20 матчей.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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