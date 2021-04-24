Игроки «Колоса» из Ковалевки оригинально отпраздновали гол в ворота «Ворсклы», изобразив поезд!
Это отсылка к скандалу вокруг игроков команды, которые ранее наломали дров в поезде Ужгород – Киев.
ФОТО. Ту-ту-у-у! Как Колос праздновал забитый гол, изображая поезд.
Видео гола
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Источник — ФК Колос Ковалевка
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