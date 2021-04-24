ФОТО. Ту-ту-у-у! Как Колос праздновал забитый гол, изображая поезд

Это отсылка к скандалу вокруг событий в поезде Ужгород – Киев

  • 24.04.2021 23:59
  • 629 просмотров
  • 6 комментариев
ФОТО. Ту-ту-у-у! Как Колос праздновал забитый гол, изображая поезд
© ФК Колос Ковалевка

Игроки «Колоса» из Ковалевки оригинально отпраздновали гол в ворота «Ворсклы», изобразив поезд!

Это отсылка к скандалу вокруг игроков команды, которые ранее наломали дров в поезде Ужгород – Киев.

ФОТО. Ту-ту-у-у! Как Колос праздновал забитый гол, изображая поезд.

Видео гола

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Источник — ФК Колос Ковалевка

(3 голоса)

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Комментарии
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 25.04.2021 00:36
    0
    Просто конченные. Это блд не поезд, а паровозик
    Ссылка
    Андрей Гинов
      Андрей Гинов, 25.04.2021 00:34
    0
    Они мне геев напоминают....
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 25.04.2021 00:33
    0
    может они что то другое изображают а мы поезд поезд
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 25.04.2021 00:28
    -1
    Что с придурков можно взять.... кроме анализов.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 25.04.2021 00:22
    0
    Забавно.
    Ссылка
    M K
    online
      M K, 25.04.2021 00:17
    0
    Селюки.
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 25.04.2021 00:36
    0
    Просто конченные. Это блд не поезд, а паровозик
    Ссылка
    Андрей Гинов
    online
      Андрей Гинов, 25.04.2021 00:34
    0
    Они мне геев напоминают....
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 25.04.2021 00:33
    0
    может они что то другое изображают а мы поезд поезд
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 25.04.2021 00:22
    0
    Забавно.
    Ссылка
    M K
    online
      M K, 25.04.2021 00:17
    0
    Селюки.
    Ссылка
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