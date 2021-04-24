Вратарь Миная: «Бл***, если вылетать из УПЛ, надо же достоинство показать»

Андрей Попович выдал нецензурное интервью после поражения от «Днепра-1»

  • 24.04.2021 23:10
  • 2189 просмотров
  • 4 комментария
Вратарь Миная: «Бл***, если вылетать из УПЛ, надо же достоинство показать»
© Профутбол. Андрей Попович

Вратарь «Миная» Андрей Попович выдал нецензурное интервью после поражения от «Днепра-1» (0:3) в матче 23-го тура УПЛ:

– Насколько неприятный результат?

– Что сказать? Вы сами все видели. Что тут собираться? Мы каждый матч собираемся, настраиваемся, выходим. И в лужу. Что я могу сказать? Будем стараться, бороться. Так нельзя. Ребятам сказал: «Бл***, если даже вылетать из УПЛ, надо же характер, достоинство показать». Мы же не играем всю жизнь в УПЛ, что нам сейчас пофиг. Надо какое-то достоинство, характер. Я сказал, кто услышал, кто нет – посмотрим.

– В первом тайме было много ошибок, привозов.

– Не знаю, может, психология какая-то. Вышли на второй тайм, можем сзади спокойно катать мяч и не бить, не терять его. В первом вышли, бл***, как вы говорите, в обычной ситуации не можем мяч принять, пас своему отдать, бл***. Не знаю, я же не могу каждому в голову залезть и узнать, у кого что.

– Показалось, что арбитр вас на свисток посадил.

– Я ему сказал: «Команда и так сильнее нас, бл*** (извиняюсь). Ты каждый фол свистишь». Там на звук – сразу желтую чудак дает. Команда сильнее нас на голову, получается, бл***, там на звук – оп, желтую побежал дал. Тут скамейка «Днепра-1» что-то экает, сразу свистнул. Что вы экаете? Уже во втором тайме было, 3:0, вы нас везете без всяких проблем. Легкий фол – скамейка кричит: «Э!», а тот сразу за свисток хватается. На звук, там бразилец или кто крикнул: «ау», на тебе желтую сразу. Бл***, на звуки теперь будем свистеть, бл***. Не знаю, что сказать. Молодец, бл***.

– VAR задержал матч, можно было кофе выпить.

– Да, и покурить еще можно было. Смотрит что-то, слушает. Что ты слушаешь? Иди посмотри. Я не знаю, момент не видел. Говорят, там сантиметры какие-то. В футболе же как говорят – в пользу атаки спорный момент. Где в пользу атаки? Слушал что-то, потом побежал, посмотрел и отменил. Понятно, что это не влияло на результат, но просто сам факт. Смешно.

– Арбитр пояснял, почему такая задержка была?

– Все стоим, смотрим, он что-то слушает? Что ты слушаешь? Ты главный судья, иди посмотри две секунды и все, от этого отталкивайся. Нет, он что-то слушает 5 минут, потом 5 минут посмотрел. Говорю, на результат не влияло, просто сам факт. Он сам не знал, что делать в этой ситуации.

– Что сказал тренер после матча?

– После таких матчей что сказать? Подбодрить как-то. А так, что говорить – не знаю. Если кому-то понравился второй тайм, надо так начинать с первых минут. А не как мы начали – пенальти, куча моментов у наших ворот. Я уже как-то давал интервью, сказал: «Люди, должны понять, что это УПЛ, у нас есть еще время для этого». Не поняли, наверное. Что я могу сделать? Я же бить не буду подряд каждого, что он там понимает или нет. Должен сам знать.

– Вы как капитан напихали?

– А как по-другому? Я в своей карьере играю впервые в УПЛ, мечтал всегда играть здесь. Вышли, такой путь проделали – и в первый же сезон вылетать? Я говорю команде: «У нас большая половина команды не играла в премьер-лигах. Такой шанс дался, надо зубами цепляться за такое, бл***». Я же не могу за всех. Понятно, что надо напихать. Но если люди не понимают, что я могу сделать?

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Источник — ПроФутбол

(2 голоса)

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Комментарии
    Sunrise
    online
      Sunrise, 25.04.2021 00:15
    +1
    Я смотрю у нас каждую неделю стало нормой материться после матчей. Уже раздражает такая речь от представителей мира футбола.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 24.04.2021 23:47
    0
    Ну человека понять можно.Он понимает что играть в УПЛ не получиться уже.А основная проблема это президент клуба.Человек так и не понял что нужно усиливать команду ,а игроками с первой или второй лиги не наиграешь особо.Кобин не раз говорил об этом увы никто не слышал.И посыпались.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 24.04.2021 23:39
    0
    Хочется жителям сказать следующее:
    "Если стоять на границе и на таможне, так хоть с достоинством..."
    -
    А то одни матерные слова приходят, когда видишь как в Ужгороде и Минае люди (в большинстве своем) презентуют Украину на границе.
    Ссылка
    Vall69
    online
      Vall69, 24.04.2021 23:30
    +2
    да в этом сезоне "мастерство" уже показали осталось "... достоинство показать»". Просто выйти на следующий матч снять труселя и показать....
    Ссылка
    Vall69
    online
      Vall69, 24.04.2021 23:30
    +2
    да в этом сезоне "мастерство" уже показали осталось "... достоинство показать»". Просто выйти на следующий матч снять труселя и показать....
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 25.04.2021 00:15
    +1
    Я смотрю у нас каждую неделю стало нормой материться после матчей. Уже раздражает такая речь от представителей мира футбола.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 24.04.2021 23:47
    0
    Ну человека понять можно.Он понимает что играть в УПЛ не получиться уже.А основная проблема это президент клуба.Человек так и не понял что нужно усиливать команду ,а игроками с первой или второй лиги не наиграешь особо.Кобин не раз говорил об этом увы никто не слышал.И посыпались.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 24.04.2021 23:39
    0
    Хочется жителям сказать следующее:
    "Если стоять на границе и на таможне, так хоть с достоинством..."
    -
    А то одни матерные слова приходят, когда видишь как в Ужгороде и Минае люди (в большинстве своем) презентуют Украину на границе.
    Ссылка
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