Вратарь Миная: «Бл***, если вылетать из УПЛ, надо же достоинство показать»

Вратарь «Миная» Андрей Попович выдал нецензурное интервью после поражения от «Днепра-1» (0:3) в матче 23-го тура УПЛ:

– Насколько неприятный результат?

– Что сказать? Вы сами все видели. Что тут собираться? Мы каждый матч собираемся, настраиваемся, выходим. И в лужу. Что я могу сказать? Будем стараться, бороться. Так нельзя. Ребятам сказал: «Бл***, если даже вылетать из УПЛ, надо же характер, достоинство показать». Мы же не играем всю жизнь в УПЛ, что нам сейчас пофиг. Надо какое-то достоинство, характер. Я сказал, кто услышал, кто нет – посмотрим.

– В первом тайме было много ошибок, привозов.

– Не знаю, может, психология какая-то. Вышли на второй тайм, можем сзади спокойно катать мяч и не бить, не терять его. В первом вышли, бл***, как вы говорите, в обычной ситуации не можем мяч принять, пас своему отдать, бл***. Не знаю, я же не могу каждому в голову залезть и узнать, у кого что.

– Показалось, что арбитр вас на свисток посадил.

– Я ему сказал: «Команда и так сильнее нас, бл*** (извиняюсь). Ты каждый фол свистишь». Там на звук – сразу желтую чудак дает. Команда сильнее нас на голову, получается, бл***, там на звук – оп, желтую побежал дал. Тут скамейка «Днепра-1» что-то экает, сразу свистнул. Что вы экаете? Уже во втором тайме было, 3:0, вы нас везете без всяких проблем. Легкий фол – скамейка кричит: «Э!», а тот сразу за свисток хватается. На звук, там бразилец или кто крикнул: «ау», на тебе желтую сразу. Бл***, на звуки теперь будем свистеть, бл***. Не знаю, что сказать. Молодец, бл***.

– VAR задержал матч, можно было кофе выпить.

– Да, и покурить еще можно было. Смотрит что-то, слушает. Что ты слушаешь? Иди посмотри. Я не знаю, момент не видел. Говорят, там сантиметры какие-то. В футболе же как говорят – в пользу атаки спорный момент. Где в пользу атаки? Слушал что-то, потом побежал, посмотрел и отменил. Понятно, что это не влияло на результат, но просто сам факт. Смешно.

– Арбитр пояснял, почему такая задержка была?

– Все стоим, смотрим, он что-то слушает? Что ты слушаешь? Ты главный судья, иди посмотри две секунды и все, от этого отталкивайся. Нет, он что-то слушает 5 минут, потом 5 минут посмотрел. Говорю, на результат не влияло, просто сам факт. Он сам не знал, что делать в этой ситуации.

– Что сказал тренер после матча?

– После таких матчей что сказать? Подбодрить как-то. А так, что говорить – не знаю. Если кому-то понравился второй тайм, надо так начинать с первых минут. А не как мы начали – пенальти, куча моментов у наших ворот. Я уже как-то давал интервью, сказал: «Люди, должны понять, что это УПЛ, у нас есть еще время для этого». Не поняли, наверное. Что я могу сделать? Я же бить не буду подряд каждого, что он там понимает или нет. Должен сам знать.

– Вы как капитан напихали?

– А как по-другому? Я в своей карьере играю впервые в УПЛ, мечтал всегда играть здесь. Вышли, такой путь проделали – и в первый же сезон вылетать? Я говорю команде: «У нас большая половина команды не играла в премьер-лигах. Такой шанс дался, надо зубами цепляться за такое, бл***». Я же не могу за всех. Понятно, что надо напихать. Но если люди не понимают, что я могу сделать?