В воскресенье 25 апреля пройдет матч 23-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Заря» и «Олимпик».

Игра пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» и судить ее будет местный арбитр Максим Козыряцкий. Начало встречи в 14:00.

«Заря» - «Олимпик». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «УНИАН».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» - «Олимпик».