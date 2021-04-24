Суд признал банкротом футбольный клуб Металлист. Что это означает?

Хозяйственный суд Харьковской области признал банкротом ОАО «Футбольный клуб «Металлист» и открыл ликвидационную процедуру. В госреестре конечным бенефициаром этой структуры указан Сергей Курченко, беглый президент клуба.

Ранее, 17 марта, суд утвердил реестр требований кредиторов ОАО «Футбольный клуб «Металлист». Наибольшая задолженность – по зарплате перед почти сотней физических лиц.

Также Харьковский горсовет обратился в Кабинет Министров с инициативой-предложением о передаче ему полномочий по управлению корпоративными правами, конфискованными у ОАО «Футбольный клуб «Металлист» и ООО «Металлист Холдинг».

Таким образом, имущество ФК «Металлист» Харьков может быть в ближайшее время бесплатно передано из государственной в собственность территориальной общины Харькова.

Цель всех этих действий – упрощение процедуры возрождения «Металлиста», которым намерен заняться экс-владелец клуба Александр Ярославский.