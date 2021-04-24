Суд признал банкротом футбольный клуб Металлист. Что это означает?

Хозяйственный суд Харьковской области открыл ликвидационную процедуру

  • 24.04.2021 19:21
  • 6425 просмотров
  • 4 комментария
Суд признал банкротом футбольный клуб Металлист. Что это означает?
© ТК Футбол 1/2/3. Александр Ярославский

Хозяйственный суд Харьковской области признал банкротом ОАО «Футбольный клуб «Металлист» и открыл ликвидационную процедуру. В госреестре конечным бенефициаром этой структуры указан Сергей Курченко, беглый президент клуба.

Ранее, 17 марта, суд утвердил реестр требований кредиторов ОАО «Футбольный клуб «Металлист». Наибольшая задолженность – по зарплате перед почти сотней физических лиц.

Также Харьковский горсовет обратился в Кабинет Министров с инициативой-предложением о передаче ему полномочий по управлению корпоративными правами, конфискованными у ОАО «Футбольный клуб «Металлист» и ООО «Металлист Холдинг».

Таким образом, имущество ФК «Металлист» Харьков может быть в ближайшее время бесплатно передано из государственной в собственность территориальной общины Харькова.

Цель всех этих действий – упрощение процедуры возрождения «Металлиста», которым намерен заняться экс-владелец клуба Александр Ярославский.

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Источник — Telegram

(21 голос)

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Комментарии
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 24.04.2021 20:01
    0
    Владимир Копяк, 24.04.2021 19:42
    Может я чего-то не понимаю,но ... Ярославский продал,как он говорит - по принуждению, ФК Металлист за 300 лимонов зелени (если я не ошибаюсь),со всем движимым и недвижимым имуществом. Теперь это все имущество и сам бренд ФК Металлиста де-факто вернется через город назад к Ярославскому? Если это так,тогда он гений....
    а чё здесь понимать?
    продал, бесплатно вернёт, продаст...
    кто долги будет отдавать работникам "Метелиста"? - а наплевать!
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 24.04.2021 19:44
    +2
    Владимир Копяк, 24.04.2021 19:42
    Может я чего-то не понимаю,но ... Ярославский продал,как он говорит - по принуждению, ФК Металлист за 300 лимонов зелени (если я не ошибаюсь),со всем движимым и недвижимым имуществом. Теперь это все имущество и сам бренд ФК Металлиста де-факто вернется через город назад к Ярославскому? Если это так,тогда он гений....
    Более того, базу Металла отремонтируют за госбабки. Типа как базу сборной.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.04.2021 19:42
    +5
    Может я чего-то не понимаю,но ... Ярославский продал,как он говорит - по принуждению, ФК Металлист за 300 лимонов зелени (если я не ошибаюсь),со всем движимым и недвижимым имуществом. Теперь это все имущество и сам бренд ФК Металлиста де-факто вернется через город назад к Ярославскому? Если это так,тогда он гений....
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 24.04.2021 19:28
    0
    Потихоньку дело движется
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.04.2021 19:42
    +5
    Может я чего-то не понимаю,но ... Ярославский продал,как он говорит - по принуждению, ФК Металлист за 300 лимонов зелени (если я не ошибаюсь),со всем движимым и недвижимым имуществом. Теперь это все имущество и сам бренд ФК Металлиста де-факто вернется через город назад к Ярославскому? Если это так,тогда он гений....
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 24.04.2021 19:44
    +2
    Владимир Копяк, 24.04.2021 19:42
    Может я чего-то не понимаю,но ... Ярославский продал,как он говорит - по принуждению, ФК Металлист за 300 лимонов зелени (если я не ошибаюсь),со всем движимым и недвижимым имуществом. Теперь это все имущество и сам бренд ФК Металлиста де-факто вернется через город назад к Ярославскому? Если это так,тогда он гений....
    Более того, базу Металла отремонтируют за госбабки. Типа как базу сборной.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 24.04.2021 20:01
    0
    Владимир Копяк, 24.04.2021 19:42
    Может я чего-то не понимаю,но ... Ярославский продал,как он говорит - по принуждению, ФК Металлист за 300 лимонов зелени (если я не ошибаюсь),со всем движимым и недвижимым имуществом. Теперь это все имущество и сам бренд ФК Металлиста де-факто вернется через город назад к Ярославскому? Если это так,тогда он гений....
    а чё здесь понимать?
    продал, бесплатно вернёт, продаст...
    кто долги будет отдавать работникам "Метелиста"? - а наплевать!
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 24.04.2021 19:28
    0
    Потихоньку дело движется
    Ссылка
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