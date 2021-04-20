Имущество Металлиста могут передать Харькову

Имущество ФК «Металлист» Харьков может в ближайшее время быть бесплатно передано из государственной в собственность территориальной общины Харькова. Об этом сообщает депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.

С таким предложением Харьковский горсовет обратился к Харьковской областной государственной администрации. Цель такого предложение – упрощение процедуры возрождения «Металлиста», которым собирается заняться экс-владелец клуба Александр Ярославский.

Речь о движимом и недвижимом имуществе, земельном участке и товарных знаках, которые были конфискованы у ПАО Футбольный клуб «Металлист», ООО «Металлист Холдинг» и ООО «Металлист-Арена».

Также есть проект решения по части стадиона «Металлист», которая находится в частной собственности. Ее также хотят передать в собственность города. В проекте решения ничего не сказано о переходе долгов «Металлиста».