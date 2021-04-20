Имущество Металлиста могут передать Харькову

Еще один шаг к возрождению клуба

  • 20.04.2021 15:53
  • 1038 просмотров
  • 1 комментарий
Имущество Металлиста могут передать Харькову

Имущество ФК «Металлист» Харьков может в ближайшее время быть бесплатно передано из государственной в собственность территориальной общины Харькова. Об этом сообщает депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.

С таким предложением Харьковский горсовет обратился к Харьковской областной государственной администрации. Цель такого предложение – упрощение процедуры возрождения «Металлиста», которым собирается заняться экс-владелец клуба Александр Ярославский.

Речь о движимом и недвижимом имуществе, земельном участке и товарных знаках, которые были конфискованы у ПАО Футбольный клуб «Металлист», ООО «Металлист Холдинг» и ООО «Металлист-Арена».

Также есть проект решения по части стадиона «Металлист», которая находится в частной собственности. Ее также хотят передать в собственность города. В проекте решения ничего не сказано о переходе долгов «Металлиста».

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(4 голоса)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.04.2021 16:27
    +1
    ага, активы, оставшиеся и перспективные, "того" Металлтста Александр Владиленович, любезно согласен принять. а вот долги "того" же Металлиста категорически не хочет. пксть забирает кто-то другой
    нормальный такой подход
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.04.2021 16:27
    +1
    ага, активы, оставшиеся и перспективные, "того" Металлтста Александр Владиленович, любезно согласен принять. а вот долги "того" же Металлиста категорически не хочет. пксть забирает кто-то другой
    нормальный такой подход
    Ссылка
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