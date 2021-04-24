Юрген КЛОПП: «Мы ничего не знали о Суперлиге»

Наставник «Ливерпуля» снова раскритиковал Суперлигу

  • 24.04.2021 18:41
  • 573 просмотра
  • 1 комментарий
Юрген КЛОПП: «Мы ничего не знали о Суперлиге»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в очередной раз раскритиковал идею создания Суперлиги:

«Наши владельцы совершили ошибку, согласившись принимать участие в Суперлиге, в последнее время я говорил это достаточно часто. Тренеры, футболисты - лица клуба, мы ничего об этом не знали. Не забывайте, что это был не футбольный матч в исполнении «Ливерпуля». В Суперлигу хотели попасть руководители нашего клуба, а не мы, это важно.

Вы все, журналисты, должны успокоиться. Постоянные разговоры об этом заводят людей. Мы все еще находимся в условиях пандемии коронавируса, а из-за этого на улице появляются люди без масок. Просто расслабьтесь».

Ранее Клопп также выразил недовольство новым форматом Лиги чемпионов.

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Источник — BBC

(4 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.04.2021 19:44
    +1
    Свежо предание,но верится с трудом.... Чтобы главный тренер был не в курсе о Суперлиге - даже мои коты в ступоре от этой новости....
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.04.2021 19:44
    +1
    Свежо предание,но верится с трудом.... Чтобы главный тренер был не в курсе о Суперлиге - даже мои коты в ступоре от этой новости....
    Ссылка
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