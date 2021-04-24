Юрген КЛОПП: «Мы ничего не знали о Суперлиге»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в очередной раз раскритиковал идею создания Суперлиги:

«Наши владельцы совершили ошибку, согласившись принимать участие в Суперлиге, в последнее время я говорил это достаточно часто. Тренеры, футболисты - лица клуба, мы ничего об этом не знали. Не забывайте, что это был не футбольный матч в исполнении «Ливерпуля». В Суперлигу хотели попасть руководители нашего клуба, а не мы, это важно.

Вы все, журналисты, должны успокоиться. Постоянные разговоры об этом заводят людей. Мы все еще находимся в условиях пандемии коронавируса, а из-за этого на улице появляются люди без масок. Просто расслабьтесь».

Ранее Клопп также выразил недовольство новым форматом Лиги чемпионов.