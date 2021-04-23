Клопп недоволен новым форматом Лиги чемпионов: «УЕФА нас не спрашивал»

Тренер считает, что матчей и так слишком много

  • 23.04.2021 19:52
  • 2256 просмотров
  • 2 комментария
Клопп недоволен новым форматом Лиги чемпионов: «УЕФА нас не спрашивал»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп доволен, что идея Суперлиги не нашла поддержки, однако и реформа Лиги чемпионов тренеру не нравится.

УЕФА с 2024 года уберет групповой этап и введет общую таблицу, где команды перед плей-офф сыграют по 10 матчей.

«Я рад, что Суперлиги сейчас не будет, но и новая Лига чемпионов меня не радует. Будет 10 матчей вместо шести, но нет ясности, куда их ставить в календаре. Главное, что тренеров и игроков никто не спрашивал».

«Нас не спрашивали ни по вопросам Суперлиги, ни УЕФА нас не спрашивал по еврокубкам. А давайте просто играть больше матчей. Давайте».

«Нельзя иметь 20 команд в АПЛ, два английских кубковых соревнования, 10 матчей сборных и еще новый формат, надеясь все эти игры провести до Рождества. Просто невозможно», - считает Клопп.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BBC

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Алексей Кривошейкин
    online
      Алексей Кривошейкин, 23.04.2021 21:19
    0
    Нужно уменьшать количество матчей, иначе угробим футболистов!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.04.2021 20:52
    0
    Современным футболом правят швейцарские коррупционеры за деньги Газпрома.
    Ссылка
    Алексей Кривошейкин
    online
      Алексей Кривошейкин, 23.04.2021 21:19
    0
    Нужно уменьшать количество матчей, иначе угробим футболистов!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.04.2021 20:52
    0
    Современным футболом правят швейцарские коррупционеры за деньги Газпрома.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности