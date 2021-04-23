Клопп недоволен новым форматом Лиги чемпионов: «УЕФА нас не спрашивал»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп доволен, что идея Суперлиги не нашла поддержки, однако и реформа Лиги чемпионов тренеру не нравится.

УЕФА с 2024 года уберет групповой этап и введет общую таблицу, где команды перед плей-офф сыграют по 10 матчей.

«Я рад, что Суперлиги сейчас не будет, но и новая Лига чемпионов меня не радует. Будет 10 матчей вместо шести, но нет ясности, куда их ставить в календаре. Главное, что тренеров и игроков никто не спрашивал».

«Нас не спрашивали ни по вопросам Суперлиги, ни УЕФА нас не спрашивал по еврокубкам. А давайте просто играть больше матчей. Давайте».

«Нельзя иметь 20 команд в АПЛ, два английских кубковых соревнования, 10 матчей сборных и еще новый формат, надеясь все эти игры провести до Рождества. Просто невозможно», - считает Клопп.